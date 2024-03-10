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    • Бабич не считает ЦСКА и «Зенит» принципиальными соперниками «Спартака»

    Бабич не считает ЦСКА и «Зенит» принципиальными соперниками «Спартака»

    Защитник «Спартака» Срджан Бабич призвал не преувеличивать важность матчей с «Зенитом» и ЦСКА.

    – Ты уже играл и против ЦСКА, и против «Зенита». Какой соперник показался тебе более принципиальным?

    – Ни тот и ни другой. Я убежден, что для завоевания титулов одно из главных условий – это уверенно и стабильно побеждать таких противников, как «Урал», «Оренбург», «Факел», «Ахмат»… Мы потеряли очень много очков в таких матчах. Конечно, болельщики особенно ценят успехи в дерби, но я говорю об отношении к играм внутри команды. Это и есть психология победителя. И сейчас для нас не может быть ничего важнее, чем матч с «Факелом».

    Тем более что я уже успел понять, с какой запредельной мотивацией выходят против нас все команды. Все жаждут проявить себя на нашем фоне. То же самое было, когда я играл за «Црвену Звезду».

    • «Спартак» купил Бабича у «Альмерии» в августе за 5 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у серба 11 матчей, гол.
    • В 19:00 мск «Спартак» примет в «Лужниках» «Факел».

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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