Бабич не считает ЦСКА и «Зенит» принципиальными соперниками «Спартака»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич призвал не преувеличивать важность матчей с «Зенитом» и ЦСКА.

– Ты уже играл и против ЦСКА, и против «Зенита». Какой соперник показался тебе более принципиальным?

– Ни тот и ни другой. Я убежден, что для завоевания титулов одно из главных условий – это уверенно и стабильно побеждать таких противников, как «Урал», «Оренбург», «Факел», «Ахмат»… Мы потеряли очень много очков в таких матчах. Конечно, болельщики особенно ценят успехи в дерби, но я говорю об отношении к играм внутри команды. Это и есть психология победителя. И сейчас для нас не может быть ничего важнее, чем матч с «Факелом».

Тем более что я уже успел понять, с какой запредельной мотивацией выходят против нас все команды. Все жаждут проявить себя на нашем фоне. То же самое было, когда я играл за «Црвену Звезду».