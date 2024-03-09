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    Гончаренко объяснил причины поражения от «Зенита»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:4).

    – Когда мы начали проигрывать, нам надо было раскрываться. А у «Зенита» очень много быстрых игроков, которые хорошо работают с мячом.

    Если по обороне мы работали хорошо минут 60–70, то по атаке… Если ты играешь с «Зенитом», то можешь хорошо играть в обороне, но без атаки нельзя.

    – Когда Бикфалви вышел на поле, показалось, что команда совсем по другому заиграла.

    – У Эрика всегда хорошая энергия. Он всегда со страстью играет. Хотелось бы, чтобы она другим передавалась.

    – Команда все равно билась до конца.

    – Следующий матч будет в Кубке. До чемпионата еще далеко. Так что выводы делать еще рано.

    • «Урал» занимает 13 место в РПЛ с 19 очками после 20 матчей.
    • В среду, 13 марта, команда сыграет в гостях с «Родиной» в Кубке России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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