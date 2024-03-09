Гончаренко объяснил причины поражения от «Зенита»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:4).

– Когда мы начали проигрывать, нам надо было раскрываться. А у «Зенита» очень много быстрых игроков, которые хорошо работают с мячом.

Если по обороне мы работали хорошо минут 60–70, то по атаке… Если ты играешь с «Зенитом», то можешь хорошо играть в обороне, но без атаки нельзя.

– Когда Бикфалви вышел на поле, показалось, что команда совсем по другому заиграла.

– У Эрика всегда хорошая энергия. Он всегда со страстью играет. Хотелось бы, чтобы она другим передавалась.

– Команда все равно билась до конца.

– Следующий матч будет в Кубке. До чемпионата еще далеко. Так что выводы делать еще рано.