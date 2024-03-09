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    • 18-летний француз хочет перейти в «Реал» – за него требуют 100 миллионов

    18-летний француз хочет перейти в «Реал» – за него требуют 100 миллионов

    Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

    18-летний футболист хочет по окончании сезона уйти в «Реал».

    На него также претендует «ПСЖ», но «Лилль» выступает против перехода в другой французский клуб.

    Француза оценивают в 100 миллионов евро. «Реал» столько платить не собирается, поэтому будет ждать, когда стоимость игрока станет соответствовать реалиям.

    • Контракт Йоро с «Лиллем» истекает в 2025 году.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
    • В этом сезоне центрбек забил 3 гола в 32 матчах.

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    Источник: Marca

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