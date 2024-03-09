18-летний француз хочет перейти в «Реал» – за него требуют 100 миллионов

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

18-летний футболист хочет по окончании сезона уйти в «Реал».

На него также претендует «ПСЖ», но «Лилль» выступает против перехода в другой французский клуб.

Француза оценивают в 100 миллионов евро. «Реал» столько платить не собирается, поэтому будет ждать, когда стоимость игрока станет соответствовать реалиям.