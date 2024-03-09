Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Анри: «Реал» умеет мастерски избавляться от игроков»

    Тьерри Анри отметил работу «Реала» на трансферном рынке.

    «Нужно отдать должное «Реалу». Они умеют создавать команду, сохраняя при этом часть старой гвардии, которая помогает прогрессу молодежи.

    Интересный момент – из трио Модрич-Кроос-Каземиро «Реал» продал самого молодого. Зачем? Потому что они увидели, что его могут заменить Вальверде, Чуамени и Камавинга.

    Этот клуб умеет мастерски избавляться от игроков», – сказал Анри.

    • В 2022 году «Реал» продал Каземиро «Манчестер Юнайтед» за 70,65 млн евро.
    • В этом сезоне бразилец провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

    Новости по теме
    Анри восхитился игроком «Реала»: «Просто красавец»
    Анри поддержал Хави и сравнил его с Гвардиолой
    Анри объяснил свой уход из соцсетей
    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+