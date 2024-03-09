Анри: «Реал» умеет мастерски избавляться от игроков»

Тьерри Анри отметил работу «Реала» на трансферном рынке.
«Нужно отдать должное «Реалу». Они умеют создавать команду, сохраняя при этом часть старой гвардии, которая помогает прогрессу молодежи.
Интересный момент – из трио Модрич-Кроос-Каземиро «Реал» продал самого молодого. Зачем? Потому что они увидели, что его могут заменить Вальверде, Чуамени и Камавинга.
Этот клуб умеет мастерски избавляться от игроков», – сказал Анри.
- В 2022 году «Реал» продал Каземиро «Манчестер Юнайтед» за 70,65 млн евро.
- В этом сезоне бразилец провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.