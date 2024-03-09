Семин назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Зенит»

Юрий Семин высказался о форме действующих лидеров чемпионата России.

По его мнению, лучше всех к весенней части сезона подготовилось «Динамо».

– Я думаю, на сегодняшний момент есть шансы у трех команд: «Краснодара», «Зенита» и «Динамо».

Но, на мой взгляд, бело-голубые выглядят лучше подготовленными из этих трех. Плюс они показывают более качественную игру.

– А ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», которые, так скажем, на подходе?

– Это одно – на подходе. Мы берем три команды, у которых на сегодняшний момент есть явные основания для того, чтобы говорить о борьбе за чемпионство.

А РПЛ продолжается, всякие нюансы могут быть. Раз такие сюрпризы идут, тем чемпионат будет и интересен.