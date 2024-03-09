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    • Семин назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Зенит»

    Семин назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Зенит»

    Юрий Семин высказался о форме действующих лидеров чемпионата России.

    По его мнению, лучше всех к весенней части сезона подготовилось «Динамо».

    – Я думаю, на сегодняшний момент есть шансы у трех команд: «Краснодара», «Зенита» и «Динамо».

    Но, на мой взгляд, бело-голубые выглядят лучше подготовленными из этих трех. Плюс они показывают более качественную игру.

    – А ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», которые, так скажем, на подходе?

    – Это одно – на подходе. Мы берем три команды, у которых на сегодняшний момент есть явные основания для того, чтобы говорить о борьбе за чемпионство.

    А РПЛ продолжается, всякие нюансы могут быть. Раз такие сюрпризы идут, тем чемпионат будет и интересен.

    • Динамовцы идут на 3-м месте в РПЛ с 4-очковым отставанием от лидера.
    • 1-ю строчку пока занимает «Краснодар», 2-ю – «Зенит».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии (6)
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    VPERDIV SPARTAK
    1709972365
    Было дело Динамо нахваливали и получив от Зенита 4-1 все затихло!) До этого был унижен Спартак 7-1
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    NewLife
    1709972496
    Согласен с Палычем: Динамо выглядит сильнее других команд и имеет большие шансы стать чемпионом.
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    WE ARE FOR PETER
    1709972535
    Динамики обыграли никакой Локо в той игре и уже чемпионы)) как быстро у нас всё)
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1709973314
    И не мечтайте и не гадайте! Зенит чемпион по игре..точка
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    ...уефан
    1709973382
    ...может оно конечно и так, у Палыча глаз ещё тот! И Личка, зарекомендовал себя спецом, но... Но это с учётом стабильности на оставшийся отрезок чемпионата. А отрезок немалый... Глубины состава может не хватить...
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