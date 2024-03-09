В субботу, 9 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 встречаются «Лорьян» и «Лион». Игра пройдет в Лорьяне, начало – в 19:00 (мск).

Команда Режиса Ле Бри находится на 13-м месте в чемпионате Франции, набрав 25 очков. «Лорьян» добыл 6 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей 33:45. Отрыв команды от зоны вылета составляет 2 очка.

«Лион» набрал 28 очков в 24 играх и занимает 11-е место в таблице. Подопечные Пьера Сажа добыли 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 25:38.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

08.10.23 «Лион» – «Лорьян» – 3:3;

05.03.23 «Лион» – «Лорьян» – 0:0;

07.09.22 «Лорьян» – «Лион» – 3:1;

04.03.22 «Лорьян» – «Лион» – 1:4;

25.09.21 «Лион» – «Лорьян» – 1:1.

Прогноз на матч «Лорьян» – «Лион»

Обе команды выиграли по 4 из 5 последних матчей, но зона вылета еще близко. Так что 3 очки жизненно необходимы обоим клубам, но полагаем, что их никто не наберет. Прогноз – ничья с коэффициентом 3.45.