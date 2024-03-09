В субботу, 9 марта, в 25-м туре немецкой Бундеслиги встретятся «Вердер» и «Боруссия» Дортмунд. Игра состоится в Бремене, начало – в 20:30 (мск).

«Вердер»

Команда Оле Вернера занимает 8-е место в чемпионате Германии, набрав 30 очков. «Вердер» добыл 8 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 33:37.

«Боруссия» Д

«Боруссия» набрала 44 очка и находятся на 4-м месте в таблице. Подопечные Эдина Терзича добыли 12 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 48:30.

Отрыв от «Лейпцига», который также борется за топ-4 и Лигу чемпионов – 1 очко.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

20.10.23 «Боруссия» Д – «Вердер» – 1:0;

11.02.23 «Вердер» – «Боруссия» Д – 0:2;

20.08.22 «Боруссия» Д – «Вердер» – 2:3;

18.04.21 «Боруссия» Д – «Вердер» – 4:1;

15.12.20 «Вердер» – «Боруссия» Д – 1:2.

Прогноз на матч «Вердер» – «Боруссия» Д

Более сильная мотивация должна помочь дортмундцам выиграть этот матч. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.87.