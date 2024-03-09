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    • ЦСКА интересуется бразильцем, за которого требуют 60 миллионов

    ЦСКА интересуется бразильцем, за которого требуют 60 миллионов

    Атакующий полузащитник «Палмейраса» Луис Гильерме, вероятно, будет продан в Европу в этом году.

    За 18-летним бразильцем следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона».

    Одним из претендентов на хавбека считается ЦСКА, который уже контактировал с его агентом.

    «Палмейрас» требует за своего игрока 60 миллионов евро. Клубу принадлежат 80 процентов прав на него.

    • Гильерме выступает за молодежную сборную Бразилии.
    • Его рыночная стоимость – 17 млн евро.
    • В составе «Палмейраса» футболист провел 32 матча без голевых действий.

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    Источник: Egool

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    Сегодня, 08:46
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    Комментарии (9)
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    Таврида
    1709966452
    "Атакующий полузащитник" и "32 матча без голевых действий" это да, 60 лямов евробаксов, в ЦСКА защитники больше забивают.
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    Алексей З
    1709967631
    "Интересуется" , это значит спросили, узнали ценник , слились , но шлейф остался. 60 лямов кони и в "сытые" времена не тратили , ну а сейчас этот шум только улыбку вызывает.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709969242
    Среди такой европейской компашки коням ничего не светит. Гыгыгы
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