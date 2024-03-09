ЦСКА интересуется бразильцем, за которого требуют 60 миллионов

Атакующий полузащитник «Палмейраса» Луис Гильерме, вероятно, будет продан в Европу в этом году.

За 18-летним бразильцем следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона».

Одним из претендентов на хавбека считается ЦСКА, который уже контактировал с его агентом.

«Палмейрас» требует за своего игрока 60 миллионов евро. Клубу принадлежат 80 процентов прав на него.