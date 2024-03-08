Смолов назвал свое самое «мудацкое» решение в жизни

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов вспомнил незабитый пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

Форвард на тот момент «Краснодара» пробил паненкой в послематчевой серии.

Голкипер Хорватии Даниэль Субашич справился с ударом.

Хорваты на том турнире дошли до финала.

«Ощущения человека, которого ненавидит вся страна? Ты начинаешь анализировать, что в твоей жизни сделал не так, что вот тебе эта ситуация дана. За что?

Что я хотел сделать в момент удара? Ну, хотел пробить не сильно, по центру ворот. Почему я принял такое решение, почему просто на силу не ударить? У меня нет ответа. Вот в тот момент, когда ты не в контроле над собой, когда у тебя стресс такой, ты принимаешь самое мудацкое решение в своей жизни, скорее всего», – сказал Смолов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».