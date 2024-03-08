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    Смолов назвал свое самое «мудацкое» решение в жизни

    Экс-нападающий сборной России Федор Смолов вспомнил незабитый пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

    • Форвард на тот момент «Краснодара» пробил паненкой в послематчевой серии.
    • Голкипер Хорватии Даниэль Субашич справился с ударом.
    • Хорваты на том турнире дошли до финала.

    «Ощущения человека, которого ненавидит вся страна? Ты начинаешь анализировать, что в твоей жизни сделал не так, что вот тебе эта ситуация дана. За что?

    Что я хотел сделать в момент удара? Ну, хотел пробить не сильно, по центру ворот. Почему я принял такое решение, почему просто на силу не ударить? У меня нет ответа. Вот в тот момент, когда ты не в контроле над собой, когда у тебя стресс такой, ты принимаешь самое мудацкое решение в своей жизни, скорее всего», – сказал Смолов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.03.2024 22:58
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    Комментарии (3)
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    qwertyйцукен
    1709928876
    Пенальти забить, не поле перейти.Гы гы Не у каждого получается забить, даже у великих футболистов было такое. У Смолова тоже так случилось. Бывает. Я так думаю здесь мудацское это не пенальти, а само решение Смолова назвать свое пенальти таким словом. Для чего он это ? Все уже почти забыли не только про пенальти, а и вообще о ЧМ 18. А тут еще -"самое «мудацкое» решение в жизни" .Млять Федя, жизнь не заканчивается на футболе. В жизни приходится много решений принимать, намного важнее футбола.
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    Айболид
    1709929745
    А я то думал он скажет , что это было решение стать профессиональным футболистом .
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    WE ARE FOR PETER
    1709930638
    Откровенно
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