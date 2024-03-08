В субботу, 9 марта, в 28-м туре испанской Примеры сыграют «Жирона» и «Осасуна». Матч пройдет в Жироне, начало – в 23:00 (мск).

«Жирона»

Команда Мичела занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 59 очков. «Жирона» добыла 18 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей 57:33.

От лидирующего «Реала» «Жирона» отстает на 7 очков.

«Осасуна»

«Осасуна» набрала 36 очков в 27 и расположилась на 10-м месте в чемпионате. Подопечные Якоба Аррасаты добыли 10 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 31:37.

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Прогноз на матч «Жирона» – «Осасуна»

«Жирона» распрощалась с надеждами на чемпионство, но теперь нужно удержать место в зоне Лиги чемпионов. Отрыв от 5-го места – 9 очков, но расслабляться рано. Хозяева это понимают и будут играть на победу, наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.62.