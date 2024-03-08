В 28 туре чемпионата Испании «Кадис» на своем поле примет мадридский «Атлетико». Игра состоится в субботу, 9 марта, и начнется в 18:15 по московскому времени.

«Кадис»

Команда занимает 18 место в Примере и рискует вылететь из турнира – отставание до безопасной 17 строчки составляет 5 баллов. В активе «Кадиса» 19 очков, команда в 27 играх турнира выиграла только 2 матча, 13 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений, забил «Кадис» 18 голов и пропустил 38 мячей.

Мадридцы идут на четвертом месте с 55 очками и отстают от третьей «Барселоны» только на три балла. Команда выиграла 17 встреч, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Подопечные Симеоне забили 54 гола и пропустили 29 мячей.

Прогноз на матч «Кадис» – «Атлетико»

В последних трех очных встречах дважды побеждал мадридский «Атлетико», еще в одной игре выигрывал «Кадис».

В предстоящей встрече гости – фаворит поединка. Наверняка подопечные Симеоне обыграют аутсайдер. Наш прогноз – победа мадридского «Атлетико» (1.71).