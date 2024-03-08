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    «Динамо» – «Ахмат»: прогноз на матч 20 тура РПЛ, 9 марта

    В субботу, 9 марта, в матче 20 тура РПЛ московское «Динамо» примет на своем поле грозненский «Ахмат». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Динамо»

    Москвичи идут на 3 месте с 35 очками. Команда в 19 матчах национального первенства выиграла 9 встреч, в 8 матчах сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Забили игроки «Динамо» 31 мяч, а пропустили 23 гола.

    В последних трех матчах команда одержала 2 победы и потерпела 1 поражение.

    «Ахмат»

    Грозненцы идут на 12 месте с 20 очками. Команда по 5 раз выиграла и сыграла вничью, потерпела 9 поражений, забила 19 голов и пропустила 23 мяча. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет только 1 балл.

    В последних трех матчах команда выиграла 2 встречи и в 1 матче потерпела поражение.

    Прогноз на матч «Динамо» – «Ахмат»

    В последних 3 очных встречах «Ахмат» выиграл 2 матча, еще в 1 встрече была зафиксирована ничья.

    Подопечные Лички идут в верхней части турнирной таблицы и наверняка выиграют этот поединок. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.79).

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    Источник: «Бомбардир»

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