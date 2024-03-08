В 20 туре РПЛ «Рубин» в Казани сыграет с нижегородским «Пари НН». Игра состоится в субботу, 9 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Рубин»

Казанцы идут на 7 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков. Команда выиграла 8 матчей, в 5 встречах сыграла вничью и потерпела 6 поражений. «Рубин» забил 18 голов и пропустил 22 мяча.

В последних трех матчах команда 1 раз выиграла, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

«Пари НН»

Нижегородцы идут на 9 месте с 25 очками. Команда в 19 матчах турнира выиграла 7 встреч, 4 раза сыграла вничью и потерпела 8 поражений. «Пари НН» забил 16 голов и пропустил 17 мячей.

В последних трех матчах команда дважды сыграла вничью и выиграла 1 поединок.

Прогноз на матч «Рубин» – «Пари НН»

Нижегородцы обыгрывали соперника в последних трех очных встречах.

Несмотря на игровую форму команд и историю очных встреч, «Рубин» – фаворит матча. На казанцев и сделаем ставку. Наш прогноз – победа «Рубина» (1.87).