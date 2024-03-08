В 22 туре Первой лиги ярославский «Шинник» на своем поле сыграет с «Родиной». Игра состоится в субботу, 9 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Шинник»

В 21 матче команда выиграла 7 встреч, 6 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. «Шинник» забил 27 голов и пропустил 33 мяча. Команда имеет в своем активе 27 очков и занимает 11 место в турнирной таблице.

В последних 3 матчах команда одержала 2 победы и 1 раз сыграла вничью.

Москвичи в 21 матче выиграли 8 матчей, в 7 играх сыграли вничью, потерпели 6 поражений. «Родина» забила 32 гола и пропустила 20 мячей. Команда с 31 баллом идет на 7 месте в турнирной таблице.

В последних 3 матчах «Родина» выиграла 2 матча и 1 раз сыграла вничью.

Прогноз на матч «Шинник» – «Родина»

В 3 последних очных встречах «Родина» выиграла два матча, в одной игре победил «Шинник».

Гости пребывают в хорошей игровой форме, наверняка москвичи сумеют обыграть ярославцев и набрать три очка. Наш прогноз – победа «Родины» (1.95).