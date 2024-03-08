В матче 22 тура Первой лиги красноярский «Енисей» дома сыграет с «Акроном». Игра состоится 9 марта и начнется в 10:00 по московскому времени.

Красноярцы идут на 8 месте с 27 очками. Команда выиграла 8 матчей, в 3 встречах сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Енисей» забил 31 гол, пропустила команда 29 мячей.

В 3 последних матчах команда выиграла 3 встречи.

«Акрон»

Тольяттинцы идут на 5 месте, имеют в своем активе 35 очков. Команда выиграла 10 матчей, в 5 встречах сыграла вничью и потерпела 6 поражений. «Акрон» забил 27 голов и пропустил 17 мячей.

В последних 3 матчах команда одержала 1 победу и потерпела 2 поражения.

Прогноз на матч «Енисей» – «Акрон»

В 3 последних очных встречах команд дважды была зафиксирована ничья, в 1 встрече победил «Акрон».

Несмотря на неважную форму гостей, букмекеры видят «Акрон» фаворитом матча. Впрочем, мы поставим на тотал меньше 2.5 (1.62), также подчеркнем, что в этой встрече обе команды не забьют (1.81).