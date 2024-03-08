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    • «Енисей» – «Акрон»: прогноз на матч 22 тура Первой лиги, 9 марта

    «Енисей» – «Акрон»: прогноз на матч 22 тура Первой лиги, 9 марта

    В матче 22 тура Первой лиги красноярский «Енисей» дома сыграет с «Акроном». Игра состоится 9 марта и начнется в 10:00 по московскому времени.

    «Енисей»

    Красноярцы идут на 8 месте с 27 очками. Команда выиграла 8 матчей, в 3 встречах сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Енисей» забил 31 гол, пропустила команда 29 мячей.

    В 3 последних матчах команда выиграла 3 встречи.

    «Акрон»

    Тольяттинцы идут на 5 месте, имеют в своем активе 35 очков. Команда выиграла 10 матчей, в 5 встречах сыграла вничью и потерпела 6 поражений. «Акрон» забил 27 голов и пропустил 17 мячей.

    В последних 3 матчах команда одержала 1 победу и потерпела 2 поражения.

    Прогноз на матч «Енисей» – «Акрон»

    В 3 последних очных встречах команд дважды была зафиксирована ничья, в 1 встрече победил «Акрон».

    Несмотря на неважную форму гостей, букмекеры видят «Акрон» фаворитом матча. Впрочем, мы поставим на тотал меньше 2.5 (1.62), также подчеркнем, что в этой встрече обе команды не забьют (1.81).

    Источник: «Бомбардир»

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