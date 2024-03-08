Вечером 9 марта на стадионе «Эмирейтс» состоится лондонское дерби. «Арсенал» будет принимать «Брентфорд». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Подопечные Микеля Артета самым непосредственным образом принимают участие в чемпионской гонке в АПЛ. На данный момент «Арсенал» отстает от лидирующего «Ливерпуля» всего лишь на 2 очка.

«Брентфорд»

Команда Томаса Франка проводит не самый убедительный сезон и находится не так далеко от зоны вылета в Чемпионшип. Отрыв от «Лутона» (18 место) составляет шесть очков.

Личные встречи

Последние три дерби с участием команд завершились таким образом:

Прогноз на матч «Арсенал» – «Брентфорд»

«Арсеналу» ни в коем случае нельзя терять очки тем более, что в воскресенье «Ливерпуль» и «Ман Сити» проведут очный поединок. В то же время команда Артеты будет держать в уме матч ЛЧ против «Порту». Рекомендованная ставка: победа «Брентфорда» с форой +2,5 (1,50).