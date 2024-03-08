Пономарев: «Мне никто не понравился из новобранцев «Зенита»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что атака «Зенита» захлебывается без ушедшего в августе в саудовский «Аль-Хиляль» Малкома. В прошлые выходные петербуржцы дома сыграли вничью со «Спартаком» 0:0.

– Как «Зенит» может отреагировать на неудачный результат матча со «Спартаком»? Будет ли Семак менять схему игры или футболистов?

– У «Зенита» сейчас спад. Атака без Малкома захлебывается, потому что нет такого сильного исполнителя. Там есть неплохие ребята, но не такие, как был бразилец. Сейчас футболисты подровнялись. Играют на четыре с минусом.

– Кто-то из новичков «Зенита» понравился по матчу со «Спартаком»? Многие выделяют Педро.

– Он еще слишком молод. Его надо наигрывать. Мне никто не понравился из новобранцев «Зенита».