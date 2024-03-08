Пономарев: «Мне никто не понравился из новобранцев «Зенита»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что атака «Зенита» захлебывается без ушедшего в августе в саудовский «Аль-Хиляль» Малкома. В прошлые выходные петербуржцы дома сыграли вничью со «Спартаком» 0:0.
– Как «Зенит» может отреагировать на неудачный результат матча со «Спартаком»? Будет ли Семак менять схему игры или футболистов?
– У «Зенита» сейчас спад. Атака без Малкома захлебывается, потому что нет такого сильного исполнителя. Там есть неплохие ребята, но не такие, как был бразилец. Сейчас футболисты подровнялись. Играют на четыре с минусом.
– Кто-то из новичков «Зенита» понравился по матчу со «Спартаком»? Многие выделяют Педро.
– Он еще слишком молод. Его надо наигрывать. Мне никто не понравился из новобранцев «Зенита».
- Этой зимой в «Зенит» перешли нападающий Артур из «Палмейраса», полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», защитник Нино из «Флуминенсе» и полузащитник Педро из «Коринтианса».
- Петербуржцы занимают второе место после 19 туров с 37 очками. Их отставание от «Краснодара» составляет 2 очка.