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    • Пономарев: «Мне никто не понравился из новобранцев «Зенита»

    Пономарев: «Мне никто не понравился из новобранцев «Зенита»

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что атака «Зенита» захлебывается без ушедшего в августе в саудовский «Аль-Хиляль» Малкома. В прошлые выходные петербуржцы дома сыграли вничью со «Спартаком» 0:0.

    – Как «Зенит» может отреагировать на неудачный результат матча со «Спартаком»? Будет ли Семак менять схему игры или футболистов?

    – У «Зенита» сейчас спад. Атака без Малкома захлебывается, потому что нет такого сильного исполнителя. Там есть неплохие ребята, но не такие, как был бразилец. Сейчас футболисты подровнялись. Играют на четыре с минусом.

    – Кто-то из новичков «Зенита» понравился по матчу со «Спартаком»? Многие выделяют Педро.

    – Он еще слишком молод. Его надо наигрывать. Мне никто не понравился из новобранцев «Зенита».

    • Этой зимой в «Зенит» перешли нападающий Артур из «Палмейраса», полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», защитник Нино из «Флуминенсе» и полузащитник Педро из «Коринтианса».
    • Петербуржцы занимают второе место после 19 туров с 37 очками. Их отставание от «Краснодара» составляет 2 очка.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 14:43
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    Комментарии (8)
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    TIMOTHY
    1709899139
    Отодвиньте чемоданы от пономаря))
    Ответить
    TIMOTHY
    1709899175
    Одна игра только и была и уже критики вагон!
    Ответить
    TIMOTHY
    1709899211
    Вы все и малкома критиковали особенно сектанты и что !)
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    WE ARE FOR PETER
    1709902467
    Завязывай к спаму в гости ходить) не к добру это,смотри гонишь чушь
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    Алексей З
    1709904484
    Странный он этот ветеран. Сыгран всего один матч и уже такие выводы. Если вы до игры решили , что зенит разорвёт Спартак , то грошь вам цена как специалисту. Малком точно переоценён. Он 4 года был в команде и только в последний вышел на лидерские позиции. Спад бмжклуба связан скорее с потерявшими мотивацию Венделом и Клавой , а уж потом с Малкомом.
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