Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Клопп прокомментировал разгром «Спарты» в Лиге Европы

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что первый матч со «Спартой» в Праге в 1/8 финала Лиги Европы (5:1) не был легкой прогулкой для его команды.

    «Результат намного лучше, чем игра. «Спарта» хорошо играла и немного рисковала, когда мы владели мячом, выбегала в контратаки. Мы несколько раз теряли мяч, когда этого можно было избежать, и должны были лучше защищаться в некоторых ситуациях.

    «Спарта» рисковала, мы наказали ее за это в других моментах, мы забили замечательные голы, у нас были хорошие моменты. Мы не думали, что этот матч будет прогулкой в парке. Очевидно, что это не так, нам пришлось много работать, но мы не ожидали легкой игры, ее и не было. Но это хороший результат, и теперь мы полетим домой, восстановимся и через семь дней встретимся со «Спартой» снова.

    Нуньес любит играть за эту команду, и его уровень просто зашкаливает. У нападающих так бывает: они забивают, а потом не забивают. Находится ли он сейчас на пике формы? На наш взгляд, нет. Но может ли он развиваться? Да. Представляет ли он все время угрозу? Да. Когда он не забивает за нас, он невероятно важен, поскольку представляет собой постоянную угрозу и создает для нас пространство и варианты действий», – сказал Клопп.

    • Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес оформил дубль в этой игре.
    • Ответный матч состоится 14 марта.

    Новости по теме
    Нуньес совершает одно результативное действие за «Ливерпуль» каждые 85 минут
    Лига Европы. «Ливерпуль» и «Рома» разгромили соперников, «Карабах» упустил 2:0 в матче с «Байером» (2:2) 3
    Обзор матча «Спарта» – «Ливерпуль» голы и лучшие моменты (Видео)
    Источник: официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+