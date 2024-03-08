Агент Захаряна рассказал о состоянии здоровья игрока

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин, сказал, что травма хавбека не является серьезной.
«Сейчас Захарян работает с реабилитологами и физиотерапевтами. Думаю, что в ближайшее время Арсен начнет тренироваться в общей группе.
Если его вызовут в сборную, никакой угрозы его поездке нет. Но пусть сначала объявят окончательный список. Ничего серьезного, скоро Арсен вернется в строй», – сказал Голубин.
- Захарян был включен в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем
- Ранее сообщалось, что хавбек не успел восстановиться от мышечной травмы к гостевой встрече 28-го тура Ла Лиги с «Гранадой», которая состоится 9 марта.