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    Агент Захаряна рассказал о состоянии здоровья игрока

    Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин, сказал, что травма хавбека не является серьезной.

    «Сейчас Захарян работает с реабилитологами и физиотерапевтами. Думаю, что в ближайшее время Арсен начнет тренироваться в общей группе.

    Если его вызовут в сборную, никакой угрозы его поездке нет. Но пусть сначала объявят окончательный список. Ничего серьезного, скоро Арсен вернется в строй», – сказал Голубин.

    • Захарян был включен в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем
    • Ранее сообщалось, что хавбек не успел восстановиться от мышечной травмы к гостевой встрече 28-го тура Ла Лиги с «Гранадой», которая состоится 9 марта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (5)
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    Cleaner
    1709883394
    О Захаряне пишут только по каким то проблемным вопросам. Собственно об игре этого футболиста еще не было ни одной статьи.
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    СпорЦмен
    1709887563
    Всем плевать!
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