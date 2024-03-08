В пятницу, 8 марта, в 25-м туре Бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «Унион». Матч пройдет в Штутгарте, начало – в 22:30 (мск).
«Штутгарт»
Команда Себастьяна Хенесса находится на 3-м месте в чемпионате Германии, набрав 50 очков. Отставание от второго места – 4 пункта.
«Штутгарт» добыл 16 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей 55:31.
«Унион»
«Унион» набрал 25 очков в 24 играх и занимает 14-е место в таблице. От зоны вылета берлинцы оторвались на комфортные 8 очков.
Подопечные Ненада Белицы добыли 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 23:39.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:
- 21.10.23 «Унион» – «Штутгарт» – 0:3;
- 01.04.23 «Унион» – «Штутгарт» – 3:0;
- 09.10.22 «Штутгарт» – «Унион» – 0:1;
- 12.03.22 «Унион» – «Штутгарт» – 1:1;
- 24.10.21 «Штутгарт» – «Унион» – 1:1.
Прогноз на матч «Штутгарт» – «Унион»
«Унион» вышел из глубокого кризиса, в котором находился осенью, но вряд ли сможет отобрать очки у прекрасно выступающего «Штутгарта». Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.