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    • «Штутгарт» – «Унион»: прогноз на матч 25 тура Бундеслиги, 8 марта

    «Штутгарт» – «Унион»: прогноз на матч 25 тура Бундеслиги, 8 марта

    В пятницу, 8 марта, в 25-м туре Бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «Унион». Матч пройдет в Штутгарте, начало – в 22:30 (мск).

    «Штутгарт»

    Команда Себастьяна Хенесса находится на 3-м месте в чемпионате Германии, набрав 50 очков. Отставание от второго места – 4 пункта.

    «Штутгарт» добыл 16 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей 55:31.

    «Унион»

    «Унион» набрал 25 очков в 24 играх и занимает 14-е место в таблице. От зоны вылета берлинцы оторвались на комфортные 8 очков.

    Подопечные Ненада Белицы добыли 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 23:39.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

    • 21.10.23 «Унион» – «Штутгарт» – 0:3;
    • 01.04.23 «Унион» – «Штутгарт» – 3:0;
    • 09.10.22 «Штутгарт» – «Унион» – 0:1;
    • 12.03.22 «Унион» – «Штутгарт» – 1:1;
    • 24.10.21 «Штутгарт» – «Унион» – 1:1.

    Прогноз на матч «Штутгарт» – «Унион»

    «Унион» вышел из глубокого кризиса, в котором находился осенью, но вряд ли сможет отобрать очки у прекрасно выступающего «Штутгарта». Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.

    Источник: «Бомбардир»

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