В пятницу, 8 марта, в 25-м туре Бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «Унион». Матч пройдет в Штутгарте, начало – в 22:30 (мск).

«Штутгарт»

Команда Себастьяна Хенесса находится на 3-м месте в чемпионате Германии, набрав 50 очков. Отставание от второго места – 4 пункта.

«Штутгарт» добыл 16 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей 55:31.

«Унион»

«Унион» набрал 25 очков в 24 играх и занимает 14-е место в таблице. От зоны вылета берлинцы оторвались на комфортные 8 очков.

Подопечные Ненада Белицы добыли 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 23:39.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Унион»

«Унион» вышел из глубокого кризиса, в котором находился осенью, но вряд ли сможет отобрать очки у прекрасно выступающего «Штутгарта». Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.