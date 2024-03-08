В 22 туре Первой лиги «Нефтехимик» дома сыграет с «КАМАЗом». Игра состоится в пятницу, 8 марта, и начнется в 16:15 по мск.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы идут на 10 месте с 27 очками. Команда в 21 матче Первой лиги выиграла 7 встреч, 6 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Команда забила 18 голов и пропустила 20 мячей.

Отметим, в последних 4 играх Первой лиги «Нефтехимик» выиграл 2 встречи и 2 раза сыграл вничью.

Команда с 26 очками идет на 12 месте. В активе «КАМАЗа» 6 побед, 8 ничьих и 7 поражений. Команда забила 19 голов и пропустила 20 мячей.

В последних 4 играх Первой лиги команда трижды сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «КАМАЗ»

Последние 3 очные встречи закончились с преимуществом нижнекамцев – «Нефтехимик» выиграл 2 встречи, в 1 матче была зафиксирована ничья.

Предположим, что в предстоящей встрече хозяева поля наберут три очка и победят, впрочем, голов будет забито немного. Наш прогноз – победа «Нефтехимика» (2.07).