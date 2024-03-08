Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Нефтехимик» – «КАМАЗ»: прогноз на матч 22 тура Первой лиги, 8 марта

    «Нефтехимик» – «КАМАЗ»: прогноз на матч 22 тура Первой лиги, 8 марта

    В 22 туре Первой лиги «Нефтехимик» дома сыграет с «КАМАЗом». Игра состоится в пятницу, 8 марта, и начнется в 16:15 по мск.

    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы идут на 10 месте с 27 очками. Команда в 21 матче Первой лиги выиграла 7 встреч, 6 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Команда забила 18 голов и пропустила 20 мячей.

    Отметим, в последних 4 играх Первой лиги «Нефтехимик» выиграл 2 встречи и 2 раза сыграл вничью.

    «КАМАЗ»

    Команда с 26 очками идет на 12 месте. В активе «КАМАЗа» 6 побед, 8 ничьих и 7 поражений. Команда забила 19 голов и пропустила 20 мячей.

    В последних 4 играх Первой лиги команда трижды сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

    Прогноз на матч «Нефтехимик» – «КАМАЗ»

    Последние 3 очные встречи закончились с преимуществом нижнекамцев – «Нефтехимик» выиграл 2 встречи, в 1 матче была зафиксирована ничья.

    Предположим, что в предстоящей встрече хозяева поля наберут три очка и победят, впрочем, голов будет забито немного. Наш прогноз – победа «Нефтехимика» (2.07).

    Новости по теме
    «Нефтехимик» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:47
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+