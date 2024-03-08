Мележиков: «Я не верю в прямое участие Промеса в наркотрафике»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сказал, что его отношение к полузащитнику команды Квинси Промесу не изменилось. Функционер осуществлял возвращение игрока в Россию в 2021 году.

– Тогда против парня было одно уголовное дело – за поножовщину. Позже всплыла история с контрабандой наркотиков. Скажите честно, ваше отношение к Квинси изменилось?

– С какой стати? Прежде чем вешать ярлыки, давайте дождемся рассмотрения апелляции и окончательного вердикта. Пока его нет, Промес считается невиновным.

К тому же надо учитывать геополитическую обстановку. Адвокаты футболиста говорят: «Голландское правосудие отнеслось бы к Квинси гораздо мягче, если бы он сегодня не играл в России, где зарабатывает большие деньги».

– «Мягче» – это как?

– Промес давно готов прилететь на родину, чтобы дать показания. И по первому делу, и тем более по второму. Единственное условие – ему до суда гарантируют неприкосновенность. В Голландии это обычная практика.

– Промесу отказали?

– Да. Допрос могли бы провести и по видеосвязи, но прокурор снова ответил: «Нет!» Не знаю, чем он руководствовался.

Я не верю в прямое участие Промеса в наркотрафике. У него есть дядя – то ли двоюродный, то ли троюродный. Квинси дал ему взаймы, не вникая, чем тот занимается, на что эти деньги пойдут. Затем они пару раз созванивались, дядя просил Промеса привезти атрибутику – маечки, шарфики... Вся история.

– Суд считает иначе.

– Сам Промес мне говорил: «Босс, я абсолютно чист. Готов поехать в Голландию и доказать свою невиновность. Но боюсь, что меня либо сразу закроют, либо оставят под подпиской о невыезде. Тогда карьере конец. В моем возрасте, чтобы держать себя в тонусе, нужно тренироваться каждый день».

Тут я Квинси понимаю. Когда тебе отказывают в допросе посредством видеоконференции, требуют личного присутствия и не дают гарантий, что не будет ареста... Налицо желание выманить человека на территорию Голландии и устроить показательную порку.