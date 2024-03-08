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    • Мележиков: «Я не верю в прямое участие Промеса в наркотрафике»

    Мележиков: «Я не верю в прямое участие Промеса в наркотрафике»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сказал, что его отношение к полузащитнику команды Квинси Промесу не изменилось. Функционер осуществлял возвращение игрока в Россию в 2021 году.

    – Тогда против парня было одно уголовное дело – за поножовщину. Позже всплыла история с контрабандой наркотиков. Скажите честно, ваше отношение к Квинси изменилось?

    – С какой стати? Прежде чем вешать ярлыки, давайте дождемся рассмотрения апелляции и окончательного вердикта. Пока его нет, Промес считается невиновным.

    К тому же надо учитывать геополитическую обстановку. Адвокаты футболиста говорят: «Голландское правосудие отнеслось бы к Квинси гораздо мягче, если бы он сегодня не играл в России, где зарабатывает большие деньги».

    – «Мягче» – это как?

    – Промес давно готов прилететь на родину, чтобы дать показания. И по первому делу, и тем более по второму. Единственное условие – ему до суда гарантируют неприкосновенность. В Голландии это обычная практика.

    – Промесу отказали?

    – Да. Допрос могли бы провести и по видеосвязи, но прокурор снова ответил: «Нет!» Не знаю, чем он руководствовался.

    Я не верю в прямое участие Промеса в наркотрафике. У него есть дядя – то ли двоюродный, то ли троюродный. Квинси дал ему взаймы, не вникая, чем тот занимается, на что эти деньги пойдут. Затем они пару раз созванивались, дядя просил Промеса привезти атрибутику – маечки, шарфики... Вся история.

    – Суд считает иначе.

    – Сам Промес мне говорил: «Босс, я абсолютно чист. Готов поехать в Голландию и доказать свою невиновность. Но боюсь, что меня либо сразу закроют, либо оставят под подпиской о невыезде. Тогда карьере конец. В моем возрасте, чтобы держать себя в тонусе, нужно тренироваться каждый день».

    Тут я Квинси понимаю. Когда тебе отказывают в допросе посредством видеоконференции, требуют личного присутствия и не дают гарантий, что не будет ареста... Налицо желание выманить человека на территорию Голландии и устроить показательную порку.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
    • Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
    • В Нидерландах Промеса приговорили к двум тюремным срокам: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.
    • Контракт со «Спартаком» истекает летом, но неофициально сообщалось, что он уже автоматически продлен.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (30)
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    VPERDIV SPARTAK
    1709885284
    В эту чушь от элитного хряка поверят только умалишенная секта и недоразвитые подсвинки) я не я и хата не моя)))
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1709885406
    Апелляция не прокатит и так понятно! Столько времени расследование было и вдруг апелляция без Фактов и наркобарон чист))
    Ответить
    aaaaahhhh
    1709885491
    Уважаемые болельщики Зенита. поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам стать хоть чуть-чуть умнее.
    Ответить
    яцык
    1709887186
    Ай красавчик!!Адвокаты нервно курят в сторонке
    Ответить
    Taps
    1709887929
    Все не$гры - наркоманы.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709889052
    Не прямое участие в контрабанде а кривое))
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709889099
    Мележик у кормушки промеса)) а в чем его такой интерес!??))
    Ответить
    TIMOTHY
    1709897386
    Какие гарантии преступнику рецедивисту!!! Тюрьма
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1709900597
    А какова судьба дяди? Его растреляли?
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1709904200
    Гнилые отмазки. Опозорил свинси Спартак,теперь не отмыться
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