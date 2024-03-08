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    • Мележиков – о Промесе: «Ситуация ближе к расторжению контракта и требованию неустойки»

    Мележиков – о Промесе: «Ситуация ближе к расторжению контракта и требованию неустойки»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника команды Квинси Промеса. Функционер осуществлял возвращение игрока в Россию в 2021 году.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
    • Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
    • Промес в Нидерландах осужден на 7,5 года.
    • Контракт со «Спартаком» истекает летом, но неофициально сообщалось, что он уже автоматически продлен.

    – Что «Спартаку» теперь делать с Промесом – после того, как и в Эмиратах отличился?

    – Сегодня ситуация становится для меня лично все более неприятной. По поводу заведенных уголовных дел мнения не меняю: появится решение суда – можно будет оценивать. Но теперь уже и поведение Квинси неприемлемо.

    Был бы я в клубе – сделал бы все, чтобы Промес не расслабился и не «забил» на интересы «Спартака». Если бы не услышал – поставил вопрос о расторжении с ним контракта. Другого выхода нет. Все линии дозволенного уже за спиной.

    Страна находится в сложной ситуации. Вы сами видите – в обществе запрос на скромность, кропотливую работу и готовность к самопожертвованию. Но никак не демонстрацию личного богатства и безмятежного времяпрепровождения. При таком багаже, как у Промеса, спасение в будущем одно – гражданство РФ. Получит он его при таком поведении? Большой вопрос. Как и продление контракта со «Спартаком». Ситуация ближе к тому, что действующее соглашение будет расторгнуто и клуб потребует неустойку.

    – Это реально? Вы знаете тонкости его контракта.

    – Знаю. Данная опция там прописана и юридически может быть применена. Просто «Спартак» относится к Квинси исключительно благосклонно. Но всякое терпение заканчивается – и, думаю, здесь оно на исходе. Я только поддержу клуб, если он примет радикальное решение. Хочется верить, диалог «Спартака» с Квинси в принципе существует. Надеюсь на благополучный исход. Но пока ситуация с каждым днем сложнее и сложнее.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (14)
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    qwertyйцукен
    1709847621
    Страна находится в сложной ситуации. Вы сами видите – в обществе запрос на скромность, кропотливую работу и готовность к самопожертвованию==== А Промес тут причем ? Ваша страна, ваша сложная ситуация. Почему это Квинси должен показывать скромность, кропотливую работу и готовность к самопожертвованию. Ежели даже родные, отечественные Фильки и Насти не сразу эту скромность и самопожертвование , а из под палки. А Собчак ваще спрыгнула.Гы гы Ему это накуй нужно ?
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    NewLife
    1709847680
    Еще один самозваный пастырь наставник. "Вы сами видите – в обществе запрос на скромность, кропотливую работу и готовность к самопожертвованию." Нельзя ли по-подробнее об этом запросе, и как ты его обнаружил. Не надо базарить об обществе, говори за себя, своих родных и бывших работодателей, какие у них запросы ? А молодые независимые современные люди сами решат, куда им ходить.
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    VVM1964
    1709847801
    "Вы сами видите – в обществе запрос на скромность" - в смысле ??? Наше общество и так живет по скромным возможностям и запросам, ну за исключением некоторых ... - тех кто больше всех призывает к скромности (((
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    Pooodle
    1709850839
    Скоро Прыло подпишет пятилетний контракт с "Крестами", "Бутыркой" или "Белым лебедем"! Гы-гы-гы"
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    Bozigit
    1709871832
    Штраф да. Но расторжение нет
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    Спартач80
    1709873182
    Болельщиков Зенита, с праздником!!! Желаем вам оставаться такими же склочными, мерзопакостными, ограниченными тварями!!!=)))
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    Алексей З
    1709874680
    Очень много Промеса. Кому-то не даёт покоя его возможное возращение в Спартак, тема перегрета. Вернётся в Россию , будут решать , а сейчас очередное сотрясание воздуха. В стране запрос на ГУЛАГ и что теперь ? Антоха свободный человек. Да , ходит по лезвию ножа , но это его жизнь и он понимает на что идёт. Ждём его возвращения , а Спартак спокойно готовится к Факелу , но без него.
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