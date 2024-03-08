Мележиков – о Промесе: «Ситуация ближе к расторжению контракта и требованию неустойки»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника команды Квинси Промеса. Функционер осуществлял возвращение игрока в Россию в 2021 году.

На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.

Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.

Промес в Нидерландах осужден на 7,5 года.

Контракт со «Спартаком» истекает летом, но неофициально сообщалось, что он уже автоматически продлен.

– Что «Спартаку» теперь делать с Промесом – после того, как и в Эмиратах отличился?

– Сегодня ситуация становится для меня лично все более неприятной. По поводу заведенных уголовных дел мнения не меняю: появится решение суда – можно будет оценивать. Но теперь уже и поведение Квинси неприемлемо.

Был бы я в клубе – сделал бы все, чтобы Промес не расслабился и не «забил» на интересы «Спартака». Если бы не услышал – поставил вопрос о расторжении с ним контракта. Другого выхода нет. Все линии дозволенного уже за спиной.

Страна находится в сложной ситуации. Вы сами видите – в обществе запрос на скромность, кропотливую работу и готовность к самопожертвованию. Но никак не демонстрацию личного богатства и безмятежного времяпрепровождения. При таком багаже, как у Промеса, спасение в будущем одно – гражданство РФ. Получит он его при таком поведении? Большой вопрос. Как и продление контракта со «Спартаком». Ситуация ближе к тому, что действующее соглашение будет расторгнуто и клуб потребует неустойку.

– Это реально? Вы знаете тонкости его контракта.

– Знаю. Данная опция там прописана и юридически может быть применена. Просто «Спартак» относится к Квинси исключительно благосклонно. Но всякое терпение заканчивается – и, думаю, здесь оно на исходе. Я только поддержу клуб, если он примет радикальное решение. Хочется верить, диалог «Спартака» с Квинси в принципе существует. Надеюсь на благополучный исход. Но пока ситуация с каждым днем сложнее и сложнее.