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    • Канчельскис: «Спартаку» нравятся такие, как Промес – пусть сюсюкаются с ним»

    Канчельскис: «Спартаку» нравятся такие, как Промес – пусть сюсюкаются с ним»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о поведении «Спартака» в отношении своего футболиста Квинси Промеса.

    • На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
    • Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну до суда.
    • Ранее в Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.
    • В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Сообщалось, что полузащитника, вероятно, приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.
    • Суд над Промесом в Эмиратах был запланирован на вторник, но был отложен на неделю.

    «Промес в «Спартаке», а не у меня в команде. Его поведение – безобразие, я не могу ничего сказать про него. «Спартаку» нравятся такие люди, как Промес – вот пусть и сюсюкаются, возятся и нянчатся с ним. Мне-то какая разница? Пусть он хоть фильм снимет или еще что-то сделает.

    Если бы я был в руководстве «Спартака», ситуация с Квинси была бы иной, но я там не работаю, это их проблемы. Есть руководители и тренерский штаб – пусть решают, что делать с этим игроком. Вся эта ситуация наносит имиджевый удар по российскому футболу. У меня в команде Промеса не было бы, ребят. Должны же присутствовать человеческие качества», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.03.2024 21:11
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    Комментарии (24)
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    Cleaner
    1709835801
    Спартак сейчас сам такой, как Промес.
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    k611
    1709835890
    Канчельскис сам побольше бы работал и поменьше болтал.
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    momwig_
    1709837779
    Он там жёстко бухает что ли? Пару недель назад говорил типа "он у нас ничего не сотворил, ок пацан". Ребята типа Канчельскиса и Радимова, которые всю свою жизнь были говном, всегда им и останутся. Зачем пытаться что-то интересное достать из ж.о.п.ы? Ну, достали. Интересно? "Слухайте! А теперь - нюхайте!" Даже Аршавин, который ныне вполне соответствует английскому произношению своей фамилии, стал говном в процессе, не сразу. А Саша Мостовой - вообще не говно, просто искренний дебил. Зачем из такого вееера возможностей постоянно выбирать предсказуемо худшие?!
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    шахта Заполярная
    1709837791
    Я не могу ни чего сказать, а сам как последняя баба базарная. Если бы я работал в Спартаке, как же Спартаку повезло, что такое трепло не работает в лучшем клубе. Тебе самое место у бом. жей. Это как раз их стиль
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    alex1951
    1709837835
    О, господи ....ноги ,ноги несите мою жопу.... Я до Канчельска говорил ,что Промес либо враг,либо он нужон Спартаку ...... И в данной случае - ни Канчело ,ни болелы ничяво не решають...увы .... Как ни пародоксально - но решають бабки.... мы все сказали ...с 8 марта всех))))
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709841762
    Спартак позорище конченное с этим барыгой
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709841778
    Правильно прибалт говорит
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    VPERDIV SPARTAK
    1709842769
    В Спартаке то и собирается вся шушера постоянно
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    VVM1964
    1709842979
    Спартаку ( и болельщикам тоже ) нравится, ну если так можно выразиться - как Промес играет, а вот поведение это уже вторично, издержки так сказать ... И что перевесит - ???
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    Pooodle
    1709850658
    Сюсюкались спартачи с Де Зеувым
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