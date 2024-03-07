Канчельскис: «Спартаку» нравятся такие, как Промес – пусть сюсюкаются с ним»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о поведении «Спартака» в отношении своего футболиста Квинси Промеса.

На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.

Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну до суда.

Ранее в Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.

В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Сообщалось, что полузащитника, вероятно, приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.

Суд над Промесом в Эмиратах был запланирован на вторник, но был отложен на неделю.

«Промес в «Спартаке», а не у меня в команде. Его поведение – безобразие, я не могу ничего сказать про него. «Спартаку» нравятся такие люди, как Промес – вот пусть и сюсюкаются, возятся и нянчатся с ним. Мне-то какая разница? Пусть он хоть фильм снимет или еще что-то сделает.

Если бы я был в руководстве «Спартака», ситуация с Квинси была бы иной, но я там не работаю, это их проблемы. Есть руководители и тренерский штаб – пусть решают, что делать с этим игроком. Вся эта ситуация наносит имиджевый удар по российскому футболу. У меня в команде Промеса не было бы, ребят. Должны же присутствовать человеческие качества», – сказал Канчельскис.