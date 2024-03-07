Тарханов назвал компонент, в котором Соболев лучше Павлюченко

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о качествах форварда «Спартака» Александра Соболева. Ему исполнилось 27 лет.
«Можно ли Соболева назвать новым Спящим гигантом «Спартака»? Соболев – Неспящий гигант, он более подвижный, чем Роман Павлюченко. Не могу его так назвать, не подходит ему такое прозвище. Соболев – хороший футболист, приличного уровня.
Он ещe молод, есть время, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ. Да я бы и Павлюченко не назвал спящим. Если бы он не забивал, а так он очень много голов забил и в разных клубах поиграл», – сказал Тарханов.
- 10 марта «Спартак» сыграет дома с «Факелом».
- У Соболева в сезоне РПЛ 16 матчей, 3 гола, 5 ассистов.
- Он в «Спартаке» 4 года.