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    • Тарханов назвал компонент, в котором Соболев лучше Павлюченко

    Тарханов назвал компонент, в котором Соболев лучше Павлюченко

    Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о качествах форварда «Спартака» Александра Соболева. Ему исполнилось 27 лет.

    «Можно ли Соболева назвать новым Спящим гигантом «Спартака»? Соболев – Неспящий гигант, он более подвижный, чем Роман Павлюченко. Не могу его так назвать, не подходит ему такое прозвище. Соболев – хороший футболист, приличного уровня.

    Он ещe молод, есть время, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ. Да я бы и Павлюченко не назвал спящим. Если бы он не забивал, а так он очень много голов забил и в разных клубах поиграл», – сказал Тарханов.

    • 10 марта «Спартак» сыграет дома с «Факелом».
    • У Соболева в сезоне РПЛ 16 матчей, 3 гола, 5 ассистов.
    • Он в «Спартаке» 4 года.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 18:12
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1709825716
    Соболев лучше Павлюченко только в НЫРЯНИИ ОБ ГАЗОН!!!...)))
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    ...уефан
    1709826109
    ...это два художника, которых недооценили при жизни...
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709827218
    Павлюк был круче
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