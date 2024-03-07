Орбан прокомментировал ситуацию с Винисиусом

Капитан «РБ Лейпциг» Вилли Орбан считает, что судья Давид Масса должен был предъявить нападающему «Реала» Винисиусу красную карточку в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра в Мадриде закончилась вничью 1:1.

На 55-й минуте бразилец сфолил на венгре, а затем толкнул игрока немецкой команды в шею. Винисиус за это получил желтую карточку.

«К сожалению, судьям не хватает смелости, чтобы удалять таких игроков. Ему можно было показать красную. Он двумя руками ударил меня в шею. Это неуважительно!» – сказал Орбан Sky Sport Austria.