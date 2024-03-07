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    Орбан прокомментировал ситуацию с Винисиусом

    Капитан «РБ Лейпциг» Вилли Орбан считает, что судья Давид Масса должен был предъявить нападающему «Реала» Винисиусу красную карточку в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Игра в Мадриде закончилась вничью 1:1.

    На 55-й минуте бразилец сфолил на венгре, а затем толкнул игрока немецкой команды в шею. Винисиус за это получил желтую карточку.

    «К сожалению, судьям не хватает смелости, чтобы удалять таких игроков. Ему можно было показать красную. Он двумя руками ударил меня в шею. Это неуважительно!» – сказал Орбан Sky Sport Austria.

    • В этом матче Винисиус и Орбан забили голы. Бразилец отличился на 65-й минуте, а венгр – на 68-й.
    • В первом матче 13 февраля «Реал» одержал победу в гостях со счетом 1:0.

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    Источник: Sky Sport Deutschland

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