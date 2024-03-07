Газзаев высказался о ситуации с Промесом

Бывший главный тренер ЦСКА, «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом, которому грозит тюремный срок в Нидерландах.

«История непростая. Но он очень многое сделал для «Спартака». Не хотелось бы, чтобы его бросили... Должен и клуб включиться, и РФС нужно обозначить свою позицию. Комментировать юридические моменты, его дело мне сложно. Точка пока в этом вопросе не поставлена. Повторюсь, как футболист он принес «Спартаку» много пользы, всегда являлся лидером команды. А как сложится его судьба в дальнейшем... Не берусь судить. Бросать человека тоже нельзя. У каждого своя правда. Тем более в сегодняшних геополитических условиях», – сказал Газзаев.