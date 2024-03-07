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    Газзаев высказался о ситуации с Промесом

    Бывший главный тренер ЦСКА, «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом, которому грозит тюремный срок в Нидерландах.

    «История непростая. Но он очень многое сделал для «Спартака». Не хотелось бы, чтобы его бросили... Должен и клуб включиться, и РФС нужно обозначить свою позицию. Комментировать юридические моменты, его дело мне сложно. Точка пока в этом вопросе не поставлена. Повторюсь, как футболист он принес «Спартаку» много пользы, всегда являлся лидером команды. А как сложится его судьба в дальнейшем... Не берусь судить. Бросать человека тоже нельзя. У каждого своя правда. Тем более в сегодняшних геополитических условиях», – сказал Газзаев.

    • На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
    • Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну до суда.
    • Ранее в Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.
    • В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Сообщалось, что полузащитника, вероятно, приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.
    • Суд над Промесом в Эмиратах был запланирован на вторник, но был отложен на неделю
    • Нидерландец пропустил матч «Спартака» с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Вероятно, он также не сыграет и в следующей встрече красно-белых против «Факела» 10 марта.
    • Сообщалось, что московский клуб намерен оштрафовать Промеса после его возвращения в Россию.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (9)
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    fakeid
    1709795663
    стыдно за зулуса! и спартаг)
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    Cleaner
    1709796442
    У НАРКОТОРГОВЦА нет своей правды. Он должен сидеть в тюрьме. Почему все ДЕПУТАТЫ Госдумы стараются обелить преступника???...(((
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    Алексей З
    1709797645
    Пока идёт апелляция , о степени его вины говорить преждевременно ( см. высказывание Г.Иванова о Влуте ). Все ждут его возвращения в Россию.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709798639
    Опозорил наркодиллер весь российский футбол. А укрывателей надо расформировать как соучастников. Гыгыгы
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    VPERDIV SPARTAK
    1709806085
    Наивно полагать что аппеляцию примет суд Голландии) для чего тогда было открывать дело и признавать виновным! Расследование длилось долго, всё проверили и вынесли вердикт,! Сто процентов аппеляцию отклонят ! И правильно сделают
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    alefreddy
    1709806971
    а условия непростые под санкциями
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    BVG4
    1709814393
    "У каждого своя правда", - а истина, как говориться, она одна! Бывают судейские ошибки, но что бы их столько сконцентрировалось на одном человеке.....крайне маловероятно!....
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    партизан84
    1709817753
    Who Let The Dogs Out????
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