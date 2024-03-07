Газзаев высказался о ситуации с Промесом

Бывший главный тренер ЦСКА, «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом, которому грозит тюремный срок в Нидерландах.
«История непростая. Но он очень многое сделал для «Спартака». Не хотелось бы, чтобы его бросили... Должен и клуб включиться, и РФС нужно обозначить свою позицию. Комментировать юридические моменты, его дело мне сложно. Точка пока в этом вопросе не поставлена. Повторюсь, как футболист он принес «Спартаку» много пользы, всегда являлся лидером команды. А как сложится его судьба в дальнейшем... Не берусь судить. Бросать человека тоже нельзя. У каждого своя правда. Тем более в сегодняшних геополитических условиях», – сказал Газзаев.
- На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
- Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну до суда.
- Ранее в Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.
- В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Сообщалось, что полузащитника, вероятно, приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.
- Суд над Промесом в Эмиратах был запланирован на вторник, но был отложен на неделю
- Нидерландец пропустил матч «Спартака» с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Вероятно, он также не сыграет и в следующей встрече красно-белых против «Факела» 10 марта.
- Сообщалось, что московский клуб намерен оштрафовать Промеса после его возвращения в Россию.