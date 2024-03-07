Мостовой рассказал, что его шокировало в ситуации с Промесом

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что хавбек красно-белых Квинси Промес почувствовал безнаказанность. Он пришел к такому выводу после появления видео с нидерландским игроком в ночном клубе в ОАЭ.

«Я не могу поверить во все то, что происходит с Промесом. После видео из ночного клуба мне кажется, что он почувствовал себя безнаказанным. Что все «окей» и за дела в Нидерландах и ОАЭ переживать не стоит.

К сожалению, я не понимаю, что происходит в головах у молодых ребят. Хоть ему и 32, но по моим меркам он молодой. В наше время мы не то, что не выкладывали свои походы куда-то, мы на улице боялись показаться, если посещали бары или клубы.

Понимали, что это будет скандалище. Даже не рассказывали никому об этом. А тут уже все в сети и каждый болельщик знает, где прошлой ночью был Квинси. Это шокирует», – сказал Мостовой.