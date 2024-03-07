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    • Мостовой рассказал, что его шокировало в ситуации с Промесом

    Мостовой рассказал, что его шокировало в ситуации с Промесом

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что хавбек красно-белых Квинси Промес почувствовал безнаказанность. Он пришел к такому выводу после появления видео с нидерландским игроком в ночном клубе в ОАЭ.

    «Я не могу поверить во все то, что происходит с Промесом. После видео из ночного клуба мне кажется, что он почувствовал себя безнаказанным. Что все «окей» и за дела в Нидерландах и ОАЭ переживать не стоит.

    К сожалению, я не понимаю, что происходит в головах у молодых ребят. Хоть ему и 32, но по моим меркам он молодой. В наше время мы не то, что не выкладывали свои походы куда-то, мы на улице боялись показаться, если посещали бары или клубы.

    Понимали, что это будет скандалище. Даже не рассказывали никому об этом. А тут уже все в сети и каждый болельщик знает, где прошлой ночью был Квинси. Это шокирует», – сказал Мостовой.

    • На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
    • Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну до суда.
    • Ранее в Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.
    • В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Сообщалось, что полузащитника, вероятно, приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.
    • Суд над Промесом в Эмиратах был запланирован на вторник, но был отложен на неделю.

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    Источник: RT

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    Комментарии (13)
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    VPERDIV SPARTAK
    1709788556
    А вот так вот опустился до нельзя народный из народных) за полторы тонны наркотиков на руках носят,так чё ж не оборзеть !)
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    ilichkadr
    1709791051
    Антохе по х.., что о нем говорят, пишут, выкладывают в соцсетях. Клал он на всё и вся, ибо бабло не пахнет.
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    111ax
    1709792470
    спартак давно притягивает таких, один соболев чего стоит, имбецил просто
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    Cleaner
    1709794473
    Промес глуп и его глупость не дает ему понять, что за все действия приходится отвечать. Напал на брата - ответь. Торгуешь кокаином - ответь. Совершил ДТП - ответь. Это не от возраста, это от природной глупости. Ну и плюс воспитание, которого не было.
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    andr45
    1709797398
    А почему все решили, что это фото якобы из ночного клуба сделано якобы 4 марта 2024?) Ведь уже были пятилетней давности хроники московского быта, где якобы Промес скандалит в отделении милиции. Хотя вдавалась вся эта туфта за самый что ни на естьк) Можно вспомнить и фотошоп с Мозесом, сделанный по заданию ДЮКОВА, над которым потешалась вся Россия)) Так что ни в этому фото, ни продажным шелкоперам, у меня веры нет)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709798734
    Ему как с гуся вода, вернее как авно с хряка! Гыгыгы
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