Мостовой рассказал, что его шокировало в ситуации с Промесом

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что хавбек красно-белых Квинси Промес почувствовал безнаказанность. Он пришел к такому выводу после появления видео с нидерландским игроком в ночном клубе в ОАЭ.
«Я не могу поверить во все то, что происходит с Промесом. После видео из ночного клуба мне кажется, что он почувствовал себя безнаказанным. Что все «окей» и за дела в Нидерландах и ОАЭ переживать не стоит.
К сожалению, я не понимаю, что происходит в головах у молодых ребят. Хоть ему и 32, но по моим меркам он молодой. В наше время мы не то, что не выкладывали свои походы куда-то, мы на улице боялись показаться, если посещали бары или клубы.
Понимали, что это будет скандалище. Даже не рассказывали никому об этом. А тут уже все в сети и каждый болельщик знает, где прошлой ночью был Квинси. Это шокирует», – сказал Мостовой.
- На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
- Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну до суда.
- Ранее в Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.
- В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Сообщалось, что полузащитника, вероятно, приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.
- Суд над Промесом в Эмиратах был запланирован на вторник, но был отложен на неделю.