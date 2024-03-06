Рамос может воссоединиться с Бензема

Центральный защитник Серхио Рамос близок к уходу из «Севильи».

У испанского клуба серьезные финансовые проблемы, которые усугубятся вследствие непопадания в еврокубки на следующий сезон.

«Севилья» хочет продлить контракт с 37-летним воспитанником, но вряд ли сможет сделать ему конкурентное предложение.

Интерес к Рамосу сохраняют саудовские клубы. В их числе «Аль-Иттихад» – там Серхио может воссоединиться с экс-партнером по «Реалу» Каримом Бензема.