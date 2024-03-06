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    Рамос может воссоединиться с Бензема

    Центральный защитник Серхио Рамос близок к уходу из «Севильи».

    У испанского клуба серьезные финансовые проблемы, которые усугубятся вследствие непопадания в еврокубки на следующий сезон.

    «Севилья» хочет продлить контракт с 37-летним воспитанником, но вряд ли сможет сделать ему конкурентное предложение.

    Интерес к Рамосу сохраняют саудовские клубы. В их числе «Аль-Иттихад» – там Серхио может воссоединиться с экс-партнером по «Реалу» Каримом Бензема.

    • Центрбек вернулся в «Севилью» в сентябре.
    • В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 26 матчах.
    • Контракт Рамоса с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: AS

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    06.03.2024 23:53
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1709763310
    чего тут думать-то в таком возрасте. конечно, нужно бежать к арабам.
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