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    • Мостовой оценил поход Промеса в ночной клуб в период расследования его дела в ОАЭ

    Мостовой оценил поход Промеса в ночной клуб в период расследования его дела в ОАЭ

    Александр Мостовой высказался о поведении Квинси Промеса в Объединенных Арабских Эмиратах.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
    • Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
    • Несмотря на разбирательство, спартаковец развлекался в ночном клубе.

    «Зачем это выставлять, когда у тебя такая ситуация? Пошeл Промес в клуб или ещe куда-то. Посиди спокойно, но не выставляй себя напоказ.

    Вот этого я не понимаю. Два дня назад говорят, что Промес под домашним арестом, а сейчас уже на дискотеке в клубе. Странно это всe!

    Я надеюсь, что с Промесом там ничего не произойдeт. Одно дело, когда тебя это не касается и делаешь, что хочешь, а другое дело, когда тебя все эти моменты касаются.

    Сейчас вроде всe хорошо, а потом наручники наденут, и никто помогать не будет», – заявил Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.03.2024 22:46
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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709755269
    Не мог мост так сказать! Слишком мягкий
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    Krics
    1709755460
    Какой домашний арест?ржу не могу,сори за плагиат,ихмо.
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    шахта Заполярная
    1709756685
    Поступила инфа. видео это было снято месяц назад. Так что если это фейк, то хотя бы раз за это карпову (если это он)надо ответить и написать опровержение
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    Алексей З
    1709760081
    Весь ажиотаж на эту тему поднимают проплаченные журналисты. Становится уже смешно , что завтра они ещё придумают. Бмжовские на говно исходят , один придурок вторую неделю ржёт не останавливаясь, не сайт , а сборище душевнобольных. Прикольно наблюдать.
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