Мостовой оценил поход Промеса в ночной клуб в период расследования его дела в ОАЭ

Александр Мостовой высказался о поведении Квинси Промеса в Объединенных Арабских Эмиратах.

На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.

Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.

Несмотря на разбирательство, спартаковец развлекался в ночном клубе.

«Зачем это выставлять, когда у тебя такая ситуация? Пошeл Промес в клуб или ещe куда-то. Посиди спокойно, но не выставляй себя напоказ.

Вот этого я не понимаю. Два дня назад говорят, что Промес под домашним арестом, а сейчас уже на дискотеке в клубе. Странно это всe!

Я надеюсь, что с Промесом там ничего не произойдeт. Одно дело, когда тебя это не касается и делаешь, что хочешь, а другое дело, когда тебя все эти моменты касаются.

Сейчас вроде всe хорошо, а потом наручники наденут, и никто помогать не будет», – заявил Мостовой.