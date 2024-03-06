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    • Агент Селюк призвал законодательно запретить Промесу играть в РПЛ

    Агент Селюк призвал законодательно запретить Промесу играть в РПЛ

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об уголовном преследовании вингера «Спартака» Квинси Промеса.

    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
    • Там его задержали из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.

    «Соглашусь с каждым словом президента РПЛ Александра Алаева по делу Промеса. Я считаю, что РФС должен внести поправки в регламент, по которым игроки, получившие срок в любой стране мира, или находящиеся под следствием, не имеют права играть в футбол в России.

    Согласитесь, что это ненормально же, когда у нас играют уголовники. Это касается не только Промеса, но и Влута из «Урала».

    Промес – разгильдяй, может быть, он даже не знал, что дает деньги на наркотики, но он не совершал аварию, в которой погиб ребенок», – сказал Селюк.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.03.2024 19:30
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    Комментарии (21)
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    ...уефан
    1709748997
    ...а где сегодня стая бакланов? Не ужели на северо-западе гугл лег?... Там вроде хуситы кабели дорезали у себя оставшиеся)...
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    TIMOTHY
    1709749005
    Разумные мысли! Не нужно превращать нашу страну в Сомали или в Йемен...уголовников преступников за решетку! Не знал он кому денег даёт и на что)) дак дал бы и мне ,я бы вернул лет так через сто пятьдесят))
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    Fialet
    1709750532
    Таких вот Сельдюков бы запретить.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709751686
    Правильно. Если он за бугром уголовник, то он и у нас им остаётся. Позор укрывателям и сектантам. Гыгыгы
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    alefreddy
    1709752106
    бред какой то про ребенка и если даст по голове стороннику ЛГБТ то его там осудят условно и Селюк из штанов будет выпрыгивать
    Ответить
    ziborock
    1709752554
    Агентов надо запретить!!! Пиявки футбольные!
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1709753384
    Он силюк или гавнюк?
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    Иван Петров 1986
    1709753461
    А палка в жопе уже тут.
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    шахта Заполярная
    1709753731
    Сельдюк не там лижешь
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    VPERDIV SPARTAK
    1709754047
    Давно пора эту уголовщину выгнать
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