Агент Селюк призвал законодательно запретить Промесу играть в РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об уголовном преследовании вингера «Спартака» Квинси Промеса.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.

Там его задержали из-за побега с места ДТП.

Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.

«Соглашусь с каждым словом президента РПЛ Александра Алаева по делу Промеса. Я считаю, что РФС должен внести поправки в регламент, по которым игроки, получившие срок в любой стране мира, или находящиеся под следствием, не имеют права играть в футбол в России.

Согласитесь, что это ненормально же, когда у нас играют уголовники. Это касается не только Промеса, но и Влута из «Урала».

Промес – разгильдяй, может быть, он даже не знал, что дает деньги на наркотики, но он не совершал аварию, в которой погиб ребенок», – сказал Селюк.