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    Бояринцев оценил потенциал «Спартака» без Промеса

    Денис Бояринцев порассуждал о том, как отсутствие Квинси Промеса влияет на игру «Спартака».

    – Насколько сложно придется «Спартаку», если Промес не сыграет в ближайших матчах команды или вообще не сможет вернуться в расположение команды?

    – Ну, по игре «Спартака» с «Зенитом» видно, что и у Угальде есть определенный потенциал. Но приедет – будет хорошо для «Спартака», будет хороший футболист в атаке, не приедет – команда все равно справится без него, там есть и другие ребята.

    Конечно же, Промес – один из лидеров в атакующих действиях, но не может быть таких футболистов, без которых «Спартак» не сможет играть. Никогда такого не было.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
    • Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
    • «Спартак» без голландского вингера сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) на «Газпром Арене».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.03.2024 18:09
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