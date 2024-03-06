Бояринцев оценил потенциал «Спартака» без Промеса

Денис Бояринцев порассуждал о том, как отсутствие Квинси Промеса влияет на игру «Спартака».

– Насколько сложно придется «Спартаку», если Промес не сыграет в ближайших матчах команды или вообще не сможет вернуться в расположение команды?

– Ну, по игре «Спартака» с «Зенитом» видно, что и у Угальде есть определенный потенциал. Но приедет – будет хорошо для «Спартака», будет хороший футболист в атаке, не приедет – команда все равно справится без него, там есть и другие ребята.

Конечно же, Промес – один из лидеров в атакующих действиях, но не может быть таких футболистов, без которых «Спартак» не сможет играть. Никогда такого не было.