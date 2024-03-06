Роналду поздравил «Реал» со 122-летием – месяц назад клуб проигнорировал день рождения португальца

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в соцсетях поздравил «Реал» с днем рождения.
Сегодня, 6 марта, мадридскому клубу исполнилось 122 года.
«Поздравляю мадридскую семью со 122-летней историей! Вперед Мадрид!» – написал португалец, прикрепив свое фото в форме «Реала» с кубком Лиги чемпионов.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
- Нападающий выиграл с мадридцами 15 трофеев, в том числе 4 ЛЧ, стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
- 5 февраля Криштиану исполнилось 39 лет. Среди бывших клубов его не поздравил только «Реал».