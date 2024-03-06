Роналду поздравил «Реал» со 122-летием – месяц назад клуб проигнорировал день рождения португальца

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в соцсетях поздравил «Реал» с днем рождения.

Сегодня, 6 марта, мадридскому клубу исполнилось 122 года.

«Поздравляю мадридскую семью со 122-летней историей! Вперед Мадрид!» – написал португалец, прикрепив свое фото в форме «Реала» с кубком Лиги чемпионов.