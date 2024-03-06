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    • Роналду поздравил «Реал» со 122-летием – месяц назад клуб проигнорировал день рождения португальца

    Роналду поздравил «Реал» со 122-летием – месяц назад клуб проигнорировал день рождения португальца

    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в соцсетях поздравил «Реал» с днем рождения.

    Сегодня, 6 марта, мадридскому клубу исполнилось 122 года.

    «Поздравляю мадридскую семью со 122-летней историей! Вперед Мадрид!» – написал португалец, прикрепив свое фото в форме «Реала» с кубком Лиги чемпионов.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
    • Нападающий выиграл с мадридцами 15 трофеев, в том числе 4 ЛЧ, стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
    • 5 февраля Криштиану исполнилось 39 лет. Среди бывших клубов его не поздравил только «Реал».

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2024 17:09
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    Комментарии (3)
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    Benifacto
    1709744915
    лично его Перес конечно не мог бы поздравить))))тока инста идет в зачет)))) ну смешно ей богу
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    Fialet
    1709750075
    Реал то говном оказался. Да все они в гейропе говно, вон Барсики Дани Алвеса кинули.
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    САНЁК17
    1709753817
    Не благодарные все Испанцы, и Барса и Реал
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