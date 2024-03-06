Кустурица высказался о важности матча Россия – Сербия

Легендарный кинорежиссер Эмир Кустурица дал комментарий по поводу предстоящей игры между сборными России и Сербии.

Команды встретятся 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

Российская сборная впервые сыграет с соперником из Европы после отстранения в феврале 2022 года.

«Мне кажется очень важным, что Сербия будет играть у вас, в Москве. Думаю, наш президент работал над этим. В Европе это невозможно. Сейчас там много русофобов.

Когда вы победите, все изменится. Достоевский, Булгаков и Тургенев опять станут хорошими писателями. У вас так много хороших писателей! Это основа русской культуры. Как и православие», – сказал Кустурица.