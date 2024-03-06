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    Кустурица высказался о важности матча Россия – Сербия

    Легендарный кинорежиссер Эмир Кустурица дал комментарий по поводу предстоящей игры между сборными России и Сербии.

    • Команды встретятся 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.
    • Российская сборная впервые сыграет с соперником из Европы после отстранения в феврале 2022 года.

    «Мне кажется очень важным, что Сербия будет играть у вас, в Москве. Думаю, наш президент работал над этим. В Европе это невозможно. Сейчас там много русофобов.

    Когда вы победите, все изменится. Достоевский, Булгаков и Тургенев опять станут хорошими писателями. У вас так много хороших писателей! Это основа русской культуры. Как и православие», – сказал Кустурица.

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    Источник: Sports.ru

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    06.03.2024 16:16
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1709732395
    Это точно!!! *
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    Айболид
    1709740672
    Правильные слова .
    Ответить
    Fialet
    1709748871
    Я мельком прочитал "Курица высказалась".
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