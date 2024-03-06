Юрист дал совет Промесу, как избежать экстрадиции в Нидерланды

Юрист‑международник Дмитрий Романенко порассуждал о перспективах вингера «Спартака» Квинси Промеса избежать тюремного заключения в Нидерландах.
«После того, как приговор Промеса по делу о контрабанде наркотиков вступит в силу, Нидерланды, понимая, что Квинси будет находиться на территории России и никуда оттуда не уедет, могут сделать соответствующий запрос в Интерпол.
И тут начинается самое интересное. После того, как Интерпол получит запрос, они поменяют его уведомление и обратятся в Россию с просьбой выдать Промеса.
Отношения у нас с Интерполом не изменились, сотрудничество продолжается. Но невыдача футболиста может привести к печальным последствиям для России, потому что тогда мы не сможем рассчитывать на реализацию принципа взаимности, когда нам нужно будет кого‑то вернуть через Интерпол.
Промеса в данном случае спасет только российское гражданство, потому что мы своих граждан не выдаем даже Интерполу. А пока у него этого гражданства нет, он так и будет находиться в подвешенном состоянии, даже на территории России«, – сказал Романенко.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
- Там его задержали из-за побега с места ДТП.
- Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.