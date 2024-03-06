Юрист дал совет Промесу, как избежать экстрадиции в Нидерланды

Юрист‑международник Дмитрий Романенко порассуждал о перспективах вингера «Спартака» Квинси Промеса избежать тюремного заключения в Нидерландах.

«После того, как приговор Промеса по делу о контрабанде наркотиков вступит в силу, Нидерланды, понимая, что Квинси будет находиться на территории России и никуда оттуда не уедет, могут сделать соответствующий запрос в Интерпол.

И тут начинается самое интересное. После того, как Интерпол получит запрос, они поменяют его уведомление и обратятся в Россию с просьбой выдать Промеса.

Отношения у нас с Интерполом не изменились, сотрудничество продолжается. Но невыдача футболиста может привести к печальным последствиям для России, потому что тогда мы не сможем рассчитывать на реализацию принципа взаимности, когда нам нужно будет кого‑то вернуть через Интерпол.

Промеса в данном случае спасет только российское гражданство, потому что мы своих граждан не выдаем даже Интерполу. А пока у него этого гражданства нет, он так и будет находиться в подвешенном состоянии, даже на территории России«, – сказал Романенко.