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    • Юрист дал совет Промесу, как избежать экстрадиции в Нидерланды

    Юрист дал совет Промесу, как избежать экстрадиции в Нидерланды

    Юрист‑международник Дмитрий Романенко порассуждал о перспективах вингера «Спартака» Квинси Промеса избежать тюремного заключения в Нидерландах.

    «После того, как приговор Промеса по делу о контрабанде наркотиков вступит в силу, Нидерланды, понимая, что Квинси будет находиться на территории России и никуда оттуда не уедет, могут сделать соответствующий запрос в Интерпол.

    И тут начинается самое интересное. После того, как Интерпол получит запрос, они поменяют его уведомление и обратятся в Россию с просьбой выдать Промеса.

    Отношения у нас с Интерполом не изменились, сотрудничество продолжается. Но невыдача футболиста может привести к печальным последствиям для России, потому что тогда мы не сможем рассчитывать на реализацию принципа взаимности, когда нам нужно будет кого‑то вернуть через Интерпол.

    Промеса в данном случае спасет только российское гражданство, потому что мы своих граждан не выдаем даже Интерполу. А пока у него этого гражданства нет, он так и будет находиться в подвешенном состоянии, даже на территории России«, – сказал Романенко.

    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
    • Там его задержали из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.03.2024 14:48
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    Комментарии (24)
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    АЛЕКС 58
    1709726727
    Охренели! Барыгам гражданство давать!?
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    DOCTOR PENALTY
    1709726747
    Промес сам себя за яйца подвесил. (
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    andr45
    1709727467
    Несмотря на все просьбы газпромовских шелкоперов об экстрадикции Промеса в Голландию, нидерландской прокуратурой отвергаются)))))) Создается впечатление, что суд и прокуратура Нидерландов хочет как можно быстрее забыть о «деле Промеса», несмотря на доносы о его местонахождении всей расейской журналистской братии) И всё же интересно, почему прокуратура Нидерландов БОЛЕЕ МЕСЯЦА НЕ ПРЕДПРИНИМАЕТ НИКАКИХ МЕР ПО ЭКСТРАДИКЦИИ ПРОМЕСА? Может быть она боится аппеляционного суда и мечтает, как можно быстрее «забыть» о Промесе? Рассейские же шелкоперы, с одной стороны, в силу своей абсолютной тупости никак не могут это понять. А с другой есть указание ДЮКОВА топить Промеса)
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    Cleaner
    1709729015
    НИКТО и НИКОГДА гражданство России Промесу не даст. Поэтому все эти рассуждения юриста даны просто как информация. Так, для блаблабла...
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    NewLife
    1709730012
    Сколько можно писать эти тупые советы на заезженную тему. Пусть назовет кого, когда не обменивала, а выдавала Россия в недружественную страну, почему уже многие годы у нас спокойно проживают всякие типажи, которых жаждет получить запад. Пора вопрос о выдаче Промеса закрыть по причине не актуальности))
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    Pooodle
    1709730208
    Совет один: сидеть в тарасоффке и не высовывать рыло!
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    алдан2014
    1709731148
    Будь Промес хоть какой редиска,но выдавать стране,которая посылает оружие хунте на Украину,простите,это не по нашему. А Нидерланды прям из штанов выпрыгивают,хотят поражения России. Тут уже вопрос принципа во внешней политике
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709732813
    Кто же этой барыге паспорт даст? Тут даже мазутные олигархи не помогут. Гыгыгы
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    BRO_football
    1709734150
    Юрист, почитай ФЗ о гражданстве РФ. С непогашенной судимостью никто не даст Промесу гражданство РФ
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