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    • Булыкин рассказал, за кого будет голосовать на выборах президента РФ

    Булыкин рассказал, за кого будет голосовать на выборах президента РФ

    Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин примет участие в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта.

    – Сейчас сделали дистанционное голосование, вообще никуда ходить не надо. Нажал клавишу и проголосовал. Очень удобно, непременно этим воспользуюсь, чтобы никуда не идти.

    Проголосую из дома, сейчас 21-й век, все можно делать в телефоне, никаких проблем.

    – За кого проголосуете?

    – Проголосую за действующего президента, как и в прошлый раз.

    – Если Владимира Путина переизберут, каких действий вы бы от него хотели на новом президентском сроке?

    – Есть небольшие недочеты, но тут вопросы не к президенту, а к главам регионов и городов. Я живу в Москве, могу рассуждать только про нее.

    А так, хотелось бы, чтобы в России все было хорошо, как в Москве – она нереально улучшилась и в плане инфраструктуры, и в плане порядка. Госуслуги радуют. Город номер один в мире.

    – Собянин – красавчик?

    – Собянин очень много усилий приложил. Конечно, есть куда еще стремиться, возникают у меня вопросы по поводу парковок, каршеринга. Но за то, что было сделано, ему можно поставить твердую пятерку.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.03.2024 14:14
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    Комментарии (14)
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    VVM1964
    1709726020
    "Есть небольшие недочеты, но тут вопросы не к президенту" - ну да, какие могут быть вопросы к президенту - продемонстрировал Аршавин, а какие еще вопросы то ???... Да и недочеты то ну совсем небольшие, я бы сказал не значительные, я бы даже сказал - успехи ( пусть и отрицательные ), но ведь УСПЕХИ !!! И Собянин КРАСАВЧИК, да и Булыкин не дурак, может даже в ГД заседать !!! ))) Ах да - Грандиозные успехи будут к 30-му году ( "старший приказал" )... Надо еще немного потерпеть и заживем !!! ...
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    АЛЕКС 58
    1709726876
    Голосу не голосуй,всё равно получишь ......путина
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    VVM1964
    1709727376
    " - Валентин Петрович, разрешите и мне вручить вам приказ, подписанный министром. Я думаю, коллектив откликнется на уход Валентина Петровича новыми трудовыми успехами. Хотя какие у «Промстальпродукции» могут быть успехи без вас. А когда человек теряет чувство юмора, невозможно предугадать, что он натворит : - Конечно, вы правы, я не должен был закапывать в землю свой талант инженера. Я могу ещё приносить пользу. Вы убедили меня. Я понял, что я вам ещё нужен. Я остаюсь !!!" ( х/ф Старики- разбойники )...
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    DOCTOR PENALTY
    1709727849
    Булыкин, когда будешь голосовать, ВАРЕЖКИ СНИМИ! )
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    NewLife
    1709729660
    Молодец, булыкин, нос по ветру держит(
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    Добрый Бобер
    1709732194
    Старик в Америке - посмешище, стрик в России - благодать!
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    Krics
    1709742138
    Одного не понимаю,если Вас обманули раз,два или.... Вы все равно верите человеку? Умом Россию не понять,аршином не измерить.
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    qwertyйцукен
    1709742585
    Выборы пересидента.
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