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    Мостовой назвал двух лучших нападающих РПЛ

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что в число двух лучших нападающих РПЛ входят Джон Кордоба из «Краснодара» и Матео Кассьерра из «Зенита».

    Джон Кордоба – один из двух лучших нападающих лиги. Второй, наверное, Матео Кассьерра.

    Когда «Краснодар» начал идти на первом месте, я выделял Кордобу, линию защиты и полузащитников Александра Черникова и Никиту Кривцова. Футбол – штука индивидуальная. Не знаю, как дальше у них пойдет.

    Когда Александру Головину говорили, что ему не подходит Франция, я говорил наоборот. Арсен Захарян – молодец, не побоялся уехать в Испанию. Ему нужно дать время.

    – Вы были ментально крепче.

    – Конечно. Мы знали, что такое асфальт, грязь, трамвай, автобус. Мы последние чемпионы Европы до 21 года из нашей страны. Я уже тогда был двукратный чемпион СССР. И остальные также: Игорь Колыванов, Игорь Шалимов, Игорь Добровольский.

    • Кассьерра возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ текущего сезона. На счету колумбийца 14 голов.
    • Всего в этом сезоне он провел за клуб 23 матча, забил 15 мячей, отдал 2 передачи.
    • Кордоба в текущем сезоне сыграл в 19 встречах за «Краснодар», отличился 11 раз и отдал 2 голевых паса.

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    Источник: Legalbet

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    06.03.2024 12:49
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    Комментарии (4)
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    BVG4
    1709722543
    А, все равно, в царской мантии он выглядит лучше, чем когда-то на футбольном поле
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    DOCTOR PENALTY
    1709726131
    Кордоба вне конкуренции, хоть по забитым идёт не первым.
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