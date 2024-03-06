Мостовой назвал двух лучших нападающих РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что в число двух лучших нападающих РПЛ входят Джон Кордоба из «Краснодара» и Матео Кассьерра из «Зенита».
– Джон Кордоба – один из двух лучших нападающих лиги. Второй, наверное, Матео Кассьерра.
Когда «Краснодар» начал идти на первом месте, я выделял Кордобу, линию защиты и полузащитников Александра Черникова и Никиту Кривцова. Футбол – штука индивидуальная. Не знаю, как дальше у них пойдет.
Когда Александру Головину говорили, что ему не подходит Франция, я говорил наоборот. Арсен Захарян – молодец, не побоялся уехать в Испанию. Ему нужно дать время.
– Вы были ментально крепче.
– Конечно. Мы знали, что такое асфальт, грязь, трамвай, автобус. Мы последние чемпионы Европы до 21 года из нашей страны. Я уже тогда был двукратный чемпион СССР. И остальные также: Игорь Колыванов, Игорь Шалимов, Игорь Добровольский.
- Кассьерра возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ текущего сезона. На счету колумбийца 14 голов.
- Всего в этом сезоне он провел за клуб 23 матча, забил 15 мячей, отдал 2 передачи.
- Кордоба в текущем сезоне сыграл в 19 встречах за «Краснодар», отличился 11 раз и отдал 2 голевых паса.