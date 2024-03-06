Мостовой назвал двух лучших нападающих РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что в число двух лучших нападающих РПЛ входят Джон Кордоба из «Краснодара» и Матео Кассьерра из «Зенита».

– Джон Кордоба – один из двух лучших нападающих лиги. Второй, наверное, Матео Кассьерра.

Когда «Краснодар» начал идти на первом месте, я выделял Кордобу, линию защиты и полузащитников Александра Черникова и Никиту Кривцова. Футбол – штука индивидуальная. Не знаю, как дальше у них пойдет.

Когда Александру Головину говорили, что ему не подходит Франция, я говорил наоборот. Арсен Захарян – молодец, не побоялся уехать в Испанию. Ему нужно дать время.

– Вы были ментально крепче.

– Конечно. Мы знали, что такое асфальт, грязь, трамвай, автобус. Мы последние чемпионы Европы до 21 года из нашей страны. Я уже тогда был двукратный чемпион СССР. И остальные также: Игорь Колыванов, Игорь Шалимов, Игорь Добровольский.