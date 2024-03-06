Газзаев: «Спартак» сыграл прилично, ни в чем не уступал «Зениту»

Бывший главный тренер «Динамо», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил игру «Спартака» в гостевом матче против «Зенита» в 19-м туре РПЛ (0:0).

«Я не понимал тех, кто предрекал «Спартаку» крупное поражение в Питере. Мол, красно-белые пропустят три мяча и поедут домой... Какой-то несерьезный подход, отдает дилетантством. Как так можно говорить накануне встречи? Разве в «Спартаке» слабый состав? Обе команды показали качественный футбол. Равная игра двух достойных соперников.

Теперь важно, чтобы «Спартак» настраивался не только на «Зенит», который является раздражителем для всех соперников, но и на команды из нижней части таблицы. В ближайшем туре красно-белых ждет матч с «Факелом». Вот и посмотрим, хватит ли москвичам стабильности.

Не могу не отметить блестящее судейство Карасева! Он пресекал грубость, но и давал соперникам бороться, не свистел по каждому поводу, не ломал темп игры. Классическое судейство! Сергей на протяжении всех 90 минут был настоящим режиссером этого действа. Прекрасно справился со своими обязанностями.

«Спартак» сыграл прилично, ни в чем не уступал «Зениту». Понравился Угальде. Парень с качествами. Быстрый, с дриблингом, с ударом. Хорошее приобретение. Его игра во многом раскрасила атакующие действия гостей. Легкий нападающий, сам себе способен создать голевую ситуацию. Понаблюдаем за ним дальше», – сказал Газзаев.