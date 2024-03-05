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    • Галактионов объяснил, почему Пиняев не вышел в старте «Локо» на дерби с «Динамо»

    Галактионов объяснил, почему Пиняев не вышел в старте «Локо» на дерби с «Динамо»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал свое решение по Сергею Пиняеву в матче 19-го тура РПЛ против «Динамо».

    • 19-летний вингер начал дерби в запасе.
    • В перерыве он заменил Артема Дзюбу.
    • «Локо» проиграл со счетом 1:2.

    – Почему не было в основе Пиняева и почему заменили Дзюбу после первой половины?

    – Конкуренты Сергея выглядели на сборах хорошо – это и Тикнизян, и Глушенков, и Миранчук. Поэтому приняли такое решение. И на сборах пробовали такую модель, когда Сергей выходит на замену и добавляет нам скорости.

    – Дзюба?

    – Не только в Дзюбе вопрос. Вопрос в том, что нам хотелось бы добавить скорости в атаке, поэтому и принял решение выпустить сразу двоих – и Пиняева, и Сулейманова.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2024 21:48
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    Комментарии (1)
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    BlackMurder
    1709691143
    Ну эти двое и добавили движа
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