Галактионов объяснил, почему Пиняев не вышел в старте «Локо» на дерби с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал свое решение по Сергею Пиняеву в матче 19-го тура РПЛ против «Динамо».

19-летний вингер начал дерби в запасе.

В перерыве он заменил Артема Дзюбу.

«Локо» проиграл со счетом 1:2.

– Почему не было в основе Пиняева и почему заменили Дзюбу после первой половины?

– Конкуренты Сергея выглядели на сборах хорошо – это и Тикнизян, и Глушенков, и Миранчук. Поэтому приняли такое решение. И на сборах пробовали такую модель, когда Сергей выходит на замену и добавляет нам скорости.

– Дзюба?

– Не только в Дзюбе вопрос. Вопрос в том, что нам хотелось бы добавить скорости в атаке, поэтому и принял решение выпустить сразу двоих – и Пиняева, и Сулейманова.