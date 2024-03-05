Галактионов объяснил, почему Пиняев не вышел в старте «Локо» на дерби с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал свое решение по Сергею Пиняеву в матче 19-го тура РПЛ против «Динамо».
- 19-летний вингер начал дерби в запасе.
- В перерыве он заменил Артема Дзюбу.
- «Локо» проиграл со счетом 1:2.
– Почему не было в основе Пиняева и почему заменили Дзюбу после первой половины?
– Конкуренты Сергея выглядели на сборах хорошо – это и Тикнизян, и Глушенков, и Миранчук. Поэтому приняли такое решение. И на сборах пробовали такую модель, когда Сергей выходит на замену и добавляет нам скорости.
– Дзюба?
– Не только в Дзюбе вопрос. Вопрос в том, что нам хотелось бы добавить скорости в атаке, поэтому и принял решение выпустить сразу двоих – и Пиняева, и Сулейманова.