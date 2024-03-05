Депутат Милонов: «Промес – реальный геморройщик, у него говнище на говнище»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов удивился, как часто Квинси Промес попадает в проблемные ситуации.
«Квинси – реальный геморройщик, за это мне спартачей очень жалко. У него то понос, то золотуха. Сначала Промеса судили за наркоту, теперь он смотался с места ДТП в Дубаях.
Для «Спартака» сейчас это вопрос престижа – вызволить его из этой заварушки. Но за границу я бы Квинси больше не пускал – в Краснодарском крае отличные базы.
Бывает, что у человека раз может случится говнище, и это понятно. Но у Промеса говнище на говнище. Поэтому я не понимаю, почему он и другие футболисты «Спартака» не могут поехать на Донбасс.
Лучше красно-белый клуб отблагодарит нашу страну за то, что Россия впрягается за Промеса. А Квинси за это должен забивать и побеждать, потому что без этого он на фиг «Спартаку» будет не нужен», – сказал Милонов.
- На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
- Ожидалось, что его отпустят сегодня, но судебное заседание перенесли на неделю.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.