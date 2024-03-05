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    • Депутат Милонов: «Промес – реальный геморройщик, у него говнище на говнище»

    Депутат Милонов: «Промес – реальный геморройщик, у него говнище на говнище»

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов удивился, как часто Квинси Промес попадает в проблемные ситуации.

    «Квинси – реальный геморройщик, за это мне спартачей очень жалко. У него то понос, то золотуха. Сначала Промеса судили за наркоту, теперь он смотался с места ДТП в Дубаях.

    Для «Спартака» сейчас это вопрос престижа – вызволить его из этой заварушки. Но за границу я бы Квинси больше не пускал – в Краснодарском крае отличные базы.

    Бывает, что у человека раз может случится говнище, и это понятно. Но у Промеса говнище на говнище. Поэтому я не понимаю, почему он и другие футболисты «Спартака» не могут поехать на Донбасс.

    Лучше красно-белый клуб отблагодарит нашу страну за то, что Россия впрягается за Промеса. А Квинси за это должен забивать и побеждать, потому что без этого он на фиг «Спартаку» будет не нужен», – сказал Милонов.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
    • Ожидалось, что его отпустят сегодня, но судебное заседание перенесли на неделю.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: Sport24

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    05.03.2024 20:46
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1709662792
    ...ну, пожалуй, можно и подписаться под его словами, хотя я и не почитатель Милонова...
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    ScarlettOgusania
    1709663126
    "Лучше красно-белый клуб отблагодарит нашу страну за то, что Россия впрягается за Промеса" - положим, за Антоху впряглись ВИПы Лукойла, а не чиновники из Госдумы, а Квинси нефиг было арендовать машину у фирмы Соболева в Дубае без водителя...
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    Cleaner
    1709663480
    Во депутат спартаковский по фене то как заботал!!!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709663920
    С одним соглашусь с Милоновым, что у Промяса говнище на говнище. От себя добавлю, что он сам говнище и клуб его говнище. Гыгыгы
    Ответить
    bset
    1709664706
    Рыбак рыбака...))
    Ответить
    alex1951
    1709664863
    Товарищ Милонов! Вы Депутат? Ну и депутайствуте далее.... В футбольных знатоках вы никогда не числились! Ваша жирная физиономия даже не пахнет футболом! Так ,что вякайте в сортире.....Сорри...
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    qwertyйцукен
    1709665690
    Милонов чемпион мира по переобуванию.Ведь это он писал про Промеса--русские своих не сдают.Гы гы
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    VPERDIV SPARTAK
    1709672765
    Так поставьте на думе вопрос о его депортации! Или в Йемен отправьте на воспитание
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    алдан2014
    1709685193
    Уткины,милоновы...морды в телевизор не влазят. Видимо безгрешные
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    Скай
    1709699747
    а милонов и иже с ним настоящий га ндон.
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