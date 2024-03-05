Депутат Милонов: «Промес – реальный геморройщик, у него говнище на говнище»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов удивился, как часто Квинси Промес попадает в проблемные ситуации.

«Квинси – реальный геморройщик, за это мне спартачей очень жалко. У него то понос, то золотуха. Сначала Промеса судили за наркоту, теперь он смотался с места ДТП в Дубаях.

Для «Спартака» сейчас это вопрос престижа – вызволить его из этой заварушки. Но за границу я бы Квинси больше не пускал – в Краснодарском крае отличные базы.

Бывает, что у человека раз может случится говнище, и это понятно. Но у Промеса говнище на говнище. Поэтому я не понимаю, почему он и другие футболисты «Спартака» не могут поехать на Донбасс.

Лучше красно-белый клуб отблагодарит нашу страну за то, что Россия впрягается за Промеса. А Квинси за это должен забивать и побеждать, потому что без этого он на фиг «Спартаку» будет не нужен», – сказал Милонов.