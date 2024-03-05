Смородская дала совет «Спартаку» насчет будущего Промеса

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская настаивает на необходимости расторжения контракта между «Спартаком» и Квинси Промесом.
– Ситуация с возможным возвращением Промеса в «Спартак» совершенно неприятная и недопустимая. Жизнь покажет, прав ли клуб, возвращая футболиста.
Но очень плохо и неправильно, когда в команде выступает осужденный человек. Так не делается.
– Если брать с футбольной точки зрения, то сможет ли Промес помочь «Спартаку» во второй части сезона после этой истории?
– После того, что мы узнали про Промеса, что это не первое его судебное слушание, вряд ли он окажет серьезную помощь «Спартаку». То он с братом подрался, то он уехал с места происшествия, то угрожал ножом, то торговал наркотиками. Все уже поняли, что это за человек.
– Как следует поступить «Спартаку»?
– В этой ситуации нужно разрывать с игроком контракт без всякой неустойки. Клуб имеет все основания для этого шага.
- На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
- Его задерживали из-за побега с места ДТП.
- Параллельно экстрадиции футболиста «Спартака» добиваются Нидерланды, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.