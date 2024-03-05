Смородская дала совет «Спартаку» насчет будущего Промеса

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская настаивает на необходимости расторжения контракта между «Спартаком» и Квинси Промесом.

– Ситуация с возможным возвращением Промеса в «Спартак» совершенно неприятная и недопустимая. Жизнь покажет, прав ли клуб, возвращая футболиста.

Но очень плохо и неправильно, когда в команде выступает осужденный человек. Так не делается.

– Если брать с футбольной точки зрения, то сможет ли Промес помочь «Спартаку» во второй части сезона после этой истории?

– После того, что мы узнали про Промеса, что это не первое его судебное слушание, вряд ли он окажет серьезную помощь «Спартаку». То он с братом подрался, то он уехал с места происшествия, то угрожал ножом, то торговал наркотиками. Все уже поняли, что это за человек.

– Как следует поступить «Спартаку»?

– В этой ситуации нужно разрывать с игроком контракт без всякой неустойки. Клуб имеет все основания для этого шага.