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    Смородская дала совет «Спартаку» насчет будущего Промеса

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская настаивает на необходимости расторжения контракта между «Спартаком» и Квинси Промесом.

    – Ситуация с возможным возвращением Промеса в «Спартак» совершенно неприятная и недопустимая. Жизнь покажет, прав ли клуб, возвращая футболиста.

    Но очень плохо и неправильно, когда в команде выступает осужденный человек. Так не делается.

    – Если брать с футбольной точки зрения, то сможет ли Промес помочь «Спартаку» во второй части сезона после этой истории?

    – После того, что мы узнали про Промеса, что это не первое его судебное слушание, вряд ли он окажет серьезную помощь «Спартаку». То он с братом подрался, то он уехал с места происшествия, то угрожал ножом, то торговал наркотиками. Все уже поняли, что это за человек.

    – Как следует поступить «Спартаку»?

    – В этой ситуации нужно разрывать с игроком контракт без всякой неустойки. Клуб имеет все основания для этого шага.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
    • Его задерживали из-за побега с места ДТП.
    • Параллельно экстрадиции футболиста «Спартака» добиваются Нидерланды, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2024 17:58
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    Комментарии (21)
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    ...уефан
    1709652693
    ... чтобы дать совет, надо, чтобы тебя об этом попросили. Кто-то, что-то у неё просил?...
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    Gazelvagen877
    1709653266
    Расторгнуть можно, если он не дай Бог поверит в себя сильно и будет беспределить в России, ну или если совсем провалит сезон(в чем я сильно сомневаюсь). Ему вынесли приговор, а на сборах и в зимнем кубке он показал, кто "батя" в команде
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    val69
    1709654916
    Человек ещё не осуждён... Да и врядли будет.. Хотя, у них в Нарколандии запросто.. Лишь бы самим не запрещали нюхать..
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709656622
    Нормальную бабу не проведёшь, она сердцем видит! Гыгыгы
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    NewLife
    1709656671
    Есть много осужденных, по которым разными судами не закончен процесс или пока не начат. Эта кляча придерживается такого же мнения по всем фигурантам ??
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    шахта Заполярная
    1709659987
    Это существо не стоит той бумаги на которой про нее написано. Локо еле - еле оклемалось после того как это существо там порулило
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    Алексей З
    1709661476
    Приговор не окончательный , подали на апелляцию , "точка" в деле не поставлена , ну и нахера Спартаку от своего игрока отказываться ? Госпожа Смородская так озабочена проблемами Спартака и Промеса , что прям кушать не может.
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    saf05
    1709661530
    В России две беды,, Дураки и дороги,,
    Ответить
    фанат джигурды
    1709662622
    Что ж вы всё интервью у неё только берёте? Пригласите жабу на срачтв- там как раз все её братья по разуму: Володька, Шалим, Григорян и т.д.
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    Fialet
    1709667753
    Сумасбродская иноагент.
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