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    Бояринцев раскрыл уровень зарплат тренеров в ФНЛ

    Денис Бояринцев рассказал о заработках в низших российских лигах.

    – На какую жизнь хватает зарплаты тренера в ФНЛ?

    – Везде разные финансовые возможности. С большими зарплатами в ФНЛ я еще не сталкивался.

    Нужно еще учитывать, что в зарплату могут входить деньги на оплату квартиры съемной. На выходе не такие большие деньги.

    Разница в ФНЛ может быть от 300 тысяч до 1,5 миллиона.

    – Приходилось ли где-то отстаивать деньги? Что приходилось звонить, требовать, чтобы не задерживали премиальные обещанные?

    – Мы опять говорим, что везде разные условия. Например, в одной команде я решил задачу, а зарплату даже не подняли. Хотя мне все равно хотелось работать.

    Но, конечно, все мы люди, все хотят кушать. Но есть команды, где зарплаты день в день и премиальные, а есть такие, что задержки по 3-4 месяца.

    • Бояринцев в ноябре покинул «Сокол».
    • Также он работал с московским «Торпедо», «Ностой», «Текстильщиком», «КАМАЗом», «Родиной», «Новосибирском».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2024 16:43
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    Комментарии (1)
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    acor94
    1709647887
    Почему они никогда не уточняют в чем измеряется. 300 тысяч в год? В месяц? В неделю? За игру?
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