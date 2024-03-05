Бояринцев раскрыл уровень зарплат тренеров в ФНЛ

Денис Бояринцев рассказал о заработках в низших российских лигах.
– На какую жизнь хватает зарплаты тренера в ФНЛ?
– Везде разные финансовые возможности. С большими зарплатами в ФНЛ я еще не сталкивался.
Нужно еще учитывать, что в зарплату могут входить деньги на оплату квартиры съемной. На выходе не такие большие деньги.
Разница в ФНЛ может быть от 300 тысяч до 1,5 миллиона.
– Приходилось ли где-то отстаивать деньги? Что приходилось звонить, требовать, чтобы не задерживали премиальные обещанные?
– Мы опять говорим, что везде разные условия. Например, в одной команде я решил задачу, а зарплату даже не подняли. Хотя мне все равно хотелось работать.
Но, конечно, все мы люди, все хотят кушать. Но есть команды, где зарплаты день в день и премиальные, а есть такие, что задержки по 3-4 месяца.
- Бояринцев в ноябре покинул «Сокол».
- Также он работал с московским «Торпедо», «Ностой», «Текстильщиком», «КАМАЗом», «Родиной», «Новосибирском».