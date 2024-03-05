Бояринцев раскрыл уровень зарплат тренеров в ФНЛ

Денис Бояринцев рассказал о заработках в низших российских лигах.

– На какую жизнь хватает зарплаты тренера в ФНЛ?

– Везде разные финансовые возможности. С большими зарплатами в ФНЛ я еще не сталкивался.

Нужно еще учитывать, что в зарплату могут входить деньги на оплату квартиры съемной. На выходе не такие большие деньги.

Разница в ФНЛ может быть от 300 тысяч до 1,5 миллиона.

– Приходилось ли где-то отстаивать деньги? Что приходилось звонить, требовать, чтобы не задерживали премиальные обещанные?

– Мы опять говорим, что везде разные условия. Например, в одной команде я решил задачу, а зарплату даже не подняли. Хотя мне все равно хотелось работать.

Но, конечно, все мы люди, все хотят кушать. Но есть команды, где зарплаты день в день и премиальные, а есть такие, что задержки по 3-4 месяца.