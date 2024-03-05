Анри восхитился игроком «Реала»: «Просто красавец»

Тьерри Анри высоко отозвался о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.
«Я восхищен игрой Беллингема. Хотя все знают, что я не за «Реал». В Испании очень сильное давление. Особенно это касается ожиданий. Вот почему это еще более особенная ситуация.
А ты при этом берешь 5-й номер Зинедина Зидана? И вот так вот празднуешь? Ох и парень. Просто красавец», – сказал Анри.
- Летом «Реал» купил Беллингема у «Боруссии Д» за 103+31 млн евро.
- В этом сезоне хавбек забил 20 голов и сделал 8 ассистов в 30 матчах.