Анри восхитился игроком «Реала»: «Просто красавец»

Тьерри Анри высоко отозвался о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

«Я восхищен игрой Беллингема. Хотя все знают, что я не за «Реал». В Испании очень сильное давление. Особенно это касается ожиданий. Вот почему это еще более особенная ситуация.

А ты при этом берешь 5-й номер Зинедина Зидана? И вот так вот празднуешь? Ох и парень. Просто красавец», – сказал Анри.