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    • Депутат Госдумы – о Промесе: «Спартак» не стал бы биться за отъявленного негодяя»

    Депутат Госдумы – о Промесе: «Спартак» не стал бы биться за отъявленного негодяя»

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев порассуждал об уголовном преследовании Квинси Промеса.

    • В Нидерландах футболиста приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Спартаковскому вингеру грозила экстрадиция из ОАЭ, но сегодня он должен вернуться в Россию.
    • Находясь в Эмиратах, Промес скрылся с места ДТП, за что будет оштрафован.

    – В этой ситуации я верю «Спартаку». Почему? Потому что «Спартак» – это большой клуб с историей, с репутацией, армией болельщиков, мощными спонсорами и партнерами. И, поверьте мне, ввязываться в темные дела «Спартак» точно не будет.

    Думаю, клуб внимательно изучил суть проблематики, оценил все риски и принял решение поддерживать своего игрока. Промеса обвиняли то в торговле наркотиками, то в причастности к банде.

    Сейчас, когда весь спортивный мир думает не о спорте, а политике и деньгах, есть основания усомниться в тех преступлениях, в которых обвиняют футболиста.

    Наркотики и насилие – это страшные обвинения. Он ничем не отличается от других граждан планеты, и если это будет доказано, то значит он должен понести наказание. Но я считаю, что тут надо положиться на решение «Спартака» и его юристов.

    – В Нидерландах пишут, что Промеса выпустят из ОАЭ благодаря вмешательству российских властей. Также он ранее говорил, что хочет получить российский паспорт. Можно связать желание стать гражданином РФ с помощью властей?

    – Я слышал о его желании получить гражданство, но процедура получения гражданства четко прописана. Промес или любой другой житель планеты, пожелавший получить гражданство РФ, должен пройти определенные процедуры вне зависимости от того, кто он: великий футболист, скрипач или просто земледелец.

    Понятно, что у Промеса и у других известных людей есть возможность ускорить процесс, но кардинально изменить правила получения гражданства нельзя. Если хочет, пусть проходит процедуру получения гражданства.

    – Такой гражданин нужен Российской Федерации?

    – А вот какой гражданин? Мы разве будем доверять голландскому правосудию? Я вот не знаю, доверять ли голландцам или нет.

    Я все‑таки доверю «Спартаку»: лично Промеса не знаю, хороший ли он человек или плохой, но он точно хороший футболист, поэтому клуб и бьется за своего игрока.

    Уверен, что «Спартак» не будет биться за отъявленного негодяя.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.03.2024 12:58
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    Комментарии (37)
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    aaaaahhhh
    1709636680
    у нас дума сплошь и рядом из негодяев....
    Ответить
    Бобссон
    1709636836
    Давно так не смеялся. Такого бреда давно не слышал,хотя чего удивляться.
    Ответить
    Цугундeр
    1709637506
    Да ладно ,отъявленный.. Обыкновенный ниггадяй .
    Ответить
    O-kolesov
    1709638805
    Срочно вручить Свинси паспорт РФ вместе с повесткой на СВО.
    Ответить
    nik55
    1709639908
    а почему тогда в газсреме быстро дают гражданство ????????? заслуга Мюллера ?????
    Ответить
    mamba9090909
    1709641153
    Что за чушь? "...........Мы разве будем доверять голландскому правосудию?........." Промес гражданин Голландии. Преступление совершил в Голландии. Осуждён голландским судом. Другая судебная и правовая система. И пытаться России в целом и Спартаку в частности, оправдывать Промеса, это вмешательство в дела другого государства. Свищев думает о чем говорит?
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    Gospod
    1709642978
    рричем тут политика!! Он обычный урка!! Есть решения суда. Он гражданин Нидерландов!! Где тут ролитика?!?Чекнутые. урка дрлжен сидеть в своей стране пока у нач кого нибудь не зарезал
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    Sergey-Martinov-yandex
    1709643015
    Если бы депутатов действительно выбирали, а не так,как Нарусову,в СФ, у Свищева это будет последний срок. Спартак, это не вся Россия.
    Ответить
    Empers100--google
    1709695411
    За Промеса бьются патриоты. Двурушники, ждущие, когда снова смогут красиво тусоваться в парижах, желают отправить его на эшафот.
    Ответить
    Владимир-Филиппов-vkontak
    1709700692
    Как же насрано в башке у этого "депутата"...
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