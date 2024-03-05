Депутат Госдумы – о Промесе: «Спартак» не стал бы биться за отъявленного негодяя»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев порассуждал об уголовном преследовании Квинси Промеса.

В Нидерландах футболиста приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Спартаковскому вингеру грозила экстрадиция из ОАЭ, но сегодня он должен вернуться в Россию.

Находясь в Эмиратах, Промес скрылся с места ДТП, за что будет оштрафован.

– В этой ситуации я верю «Спартаку». Почему? Потому что «Спартак» – это большой клуб с историей, с репутацией, армией болельщиков, мощными спонсорами и партнерами. И, поверьте мне, ввязываться в темные дела «Спартак» точно не будет.

Думаю, клуб внимательно изучил суть проблематики, оценил все риски и принял решение поддерживать своего игрока. Промеса обвиняли то в торговле наркотиками, то в причастности к банде.

Сейчас, когда весь спортивный мир думает не о спорте, а политике и деньгах, есть основания усомниться в тех преступлениях, в которых обвиняют футболиста.

Наркотики и насилие – это страшные обвинения. Он ничем не отличается от других граждан планеты, и если это будет доказано, то значит он должен понести наказание. Но я считаю, что тут надо положиться на решение «Спартака» и его юристов.

– В Нидерландах пишут, что Промеса выпустят из ОАЭ благодаря вмешательству российских властей. Также он ранее говорил, что хочет получить российский паспорт. Можно связать желание стать гражданином РФ с помощью властей?

– Я слышал о его желании получить гражданство, но процедура получения гражданства четко прописана. Промес или любой другой житель планеты, пожелавший получить гражданство РФ, должен пройти определенные процедуры вне зависимости от того, кто он: великий футболист, скрипач или просто земледелец.

Понятно, что у Промеса и у других известных людей есть возможность ускорить процесс, но кардинально изменить правила получения гражданства нельзя. Если хочет, пусть проходит процедуру получения гражданства.

– Такой гражданин нужен Российской Федерации?

– А вот какой гражданин? Мы разве будем доверять голландскому правосудию? Я вот не знаю, доверять ли голландцам или нет.

Я все‑таки доверю «Спартаку»: лично Промеса не знаю, хороший ли он человек или плохой, но он точно хороший футболист, поэтому клуб и бьется за своего игрока.

Уверен, что «Спартак» не будет биться за отъявленного негодяя.