Тренер «ПСЖ» Энрике проигнорировал все вопросы про Мбаппе на пресс-конференции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике пообщался с журналистами в преддверии ответного матча 1/8 финала ЛЧ против «Сосьедада».

В ходе пресс-конференции испанец проигнорировал как минимум три вопроса про Килиана Мбаппе.

Энрике спрашивали, чего он ждет от француза в предстоящей игре, изменилось ли его отношение к форварду и относится ли его тезис «нужно привыкать играть без Мбаппе» к Лиге чемпионов.

Тренер сначала отвечал про «ПСЖ» в целом, а не про футболиста. Затем, когда журналисты настаивали на конкретике, он стал говорить, что не слышит перевод.

«Не слышу перевод. Уверен, это сложный вопрос. Снова касается Килиана Мбаппе, верно? Тогда он точно сложный», – сказал Энрике со смехом.