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    • Зиньковский – о ничьей с «Зенитом»: «В этом матче все было против нас, но «Спартак» показал достойный футбол»

    Зиньковский – о ничьей с «Зенитом»: «В этом матче все было против нас, но «Спартак» показал достойный футбол»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал результат гостевого матча с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

    – Обращали внимание на то, что говорили эксперты до игры?

    – Да, конечно. Кто-то говорит, что не читает СМИ, а я читаю. Кто что говорит, все равно попадается на глаза.

    – Слова про трешку, которую должны получить, читали?

    – У меня спросили об этом после матча на флеше. Хорошо, что мы так всех опечалили. Потому что реально в каждом паблике говорили, что вот приедет «Спартак» и получит.

    – Можете вспомнить хотя бы одного эксперта, который говорил в вашу пользу или прогнозировал положительный результат?

    – Думаю, что говорили, что «Спартак» хорошо сыграет – но вспомнить фамилии не смогу. В этом матче все было против нас, но мы показали достойный футбол. Очень тяжелая игра, много стыков, ругани и мало моментов. В первом тайме мы создали его себе, когда Хлус выбил мяч из ворот, а во втором мог попасть Миша Игнатов. После сборов нужно было адаптироваться к матчам чемпионата – совсем другие скорости, время на принятие решений.

    – Много мнений по матчу в том смысле, что хотелось бы больше зрелища, голов. А так все достаточно скучно.

    – Все хотели счет 3:3? Не знаю… Я могу связать это с тем, что первая игра – вкатывающая, никто с шашками наголо не летел, но моменты все равно были.

    – Как оцените момент Игнатова?

    – Как хороший – комбинация, в стенку сыграли, и удар был – чуть не хватило, чтобы залетел.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 37 очками после 19 туров. «Спартак» идет четвертым с 31 очком.
    • Зиньковский вышел в стартовом составе и был заменен на 90+1-й минуте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2024 10:52
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    Комментарии (32)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    acor94
    1709625386
    Всех опечалили?) получается все хотели, чтобы зенит выйграл. Вот так народная команда, против которой болеют все.
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    СпорЦмен
    1709625575
    Как всегда, испортили воздух Зениту и радуются, а потом от аутсайдера трюндик ловите! :)))
    Ответить
    Скай
    1709625580
    Верно Антон, отскочили бЗдинитовские копченые и Пидро им не помог.. гы гы
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    Дубина
    1709627584
    Все зло было против Спартака!! Стыдно за облезлый аля-бзянить(!!!...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709628322
    Хуже футбола не видел, а хряки зассали кипятком от радости нулевой ничьей против самого Зенита. Это Зенит вышел погулять, а свинарня показала для их самих достойный футбол. Гыгыгы
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    Вежливый такой
    1709628758
    Всё было против вас, только Зенит не играл.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709629572
    Зиньковский получил двойку за игру! Все запорол по договору)
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    DOCTOR PENALTY
    1709630691
    И всё же одно важное обстоятельство было за нас - Зенит плохо сыграл.
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    Айболид
    1709632404
    Поле ровное , трава зелёная , мяч круглый .... всё против них .
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    Скай
    1709635523
    Верно Антон, отскочила бом жиха, у неё до сих пор пукан дымит.
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