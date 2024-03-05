Зиньковский – о ничьей с «Зенитом»: «В этом матче все было против нас, но «Спартак» показал достойный футбол»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал результат гостевого матча с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

– Обращали внимание на то, что говорили эксперты до игры?

– Да, конечно. Кто-то говорит, что не читает СМИ, а я читаю. Кто что говорит, все равно попадается на глаза.

– Слова про трешку, которую должны получить, читали?

– У меня спросили об этом после матча на флеше. Хорошо, что мы так всех опечалили. Потому что реально в каждом паблике говорили, что вот приедет «Спартак» и получит.

– Можете вспомнить хотя бы одного эксперта, который говорил в вашу пользу или прогнозировал положительный результат?

– Думаю, что говорили, что «Спартак» хорошо сыграет – но вспомнить фамилии не смогу. В этом матче все было против нас, но мы показали достойный футбол. Очень тяжелая игра, много стыков, ругани и мало моментов. В первом тайме мы создали его себе, когда Хлус выбил мяч из ворот, а во втором мог попасть Миша Игнатов. После сборов нужно было адаптироваться к матчам чемпионата – совсем другие скорости, время на принятие решений.

– Много мнений по матчу в том смысле, что хотелось бы больше зрелища, голов. А так все достаточно скучно.

– Все хотели счет 3:3? Не знаю… Я могу связать это с тем, что первая игра – вкатывающая, никто с шашками наголо не летел, но моменты все равно были.

– Как оцените момент Игнатова?

– Как хороший – комбинация, в стенку сыграли, и удар был – чуть не хватило, чтобы залетел.