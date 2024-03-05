В генконсульстве Нидерландов в Дубае отреагировали на новость о возвращении Промеса в Россию

Генеральное консульство Нидерландов в Дубае прокомментировало возможное возвращение полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в Россию после суда 5 марта.
«У нас по-прежнему нет информации о Промесе и его текущей ситуации», – сообщили в Генеральном консульстве.
- На прошлой неделе игрок не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
- Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.
- Ранее в Нидерландах он получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
- В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Игрока приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.