В генконсульстве Нидерландов в Дубае отреагировали на новость о возвращении Промеса в Россию

Генеральное консульство Нидерландов в Дубае прокомментировало возможное возвращение полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в Россию после суда 5 марта.

«У нас по-прежнему нет информации о Промесе и его текущей ситуации», – сообщили в Генеральном консульстве.