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    • В генконсульстве Нидерландов в Дубае отреагировали на новость о возвращении Промеса в Россию

    В генконсульстве Нидерландов в Дубае отреагировали на новость о возвращении Промеса в Россию

    Генеральное консульство Нидерландов в Дубае прокомментировало возможное возвращение полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в Россию после суда 5 марта.

    «У нас по-прежнему нет информации о Промесе и его текущей ситуации», – сообщили в Генеральном консульстве.

    • На прошлой неделе игрок не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
    • Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.
    • Ранее в Нидерландах он получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
    • В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Игрока приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2024 09:33
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    СпорЦмен
    1709620933
    Может, они хотят его в воздухе подбить, одним гиганским париком. :)))
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    alefreddy
    1709621224
    дык ее и не будет пока апелляция не пройдет
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1709622115
    Бюрократия похлеще нашей) но все равно позор депутатам и Спартаку
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    zigbert
    1709623053
    Ну и продолжайте работать в том же духе.
    Ответить
    acor94
    1709623527
    Весь мир уже обо всем знает, а эти либерасты травы обкурились и сидят кайфуют.
    Ответить
    Project Бабангида
    1709623888
    н.е.г.р преклонных годов рванул к родным берёзкам. два чемодана и шмат сала вам на память. нюхайте
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    ziborock
    1709633682
    У бом-жей только от слова "Промес" пуканы разрываются!))) И это хорошо!
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