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    • Будущее Почеттино в «Челси» определят по итогам сезона, но клуб уже выбрал кандидатов на замену

    Будущее Почеттино в «Челси» определят по итогам сезона, но клуб уже выбрал кандидатов на замену

    Руководство «Челси» собирается принять решение о будущем главного тренера команды 52-летнего Маурисио Почеттино по окончании сезона.

    По данным The Guardian, многие по-прежнему поддерживают Почеттино. Они считают, что под руководством аргентинца команда идет в верном направлении, несмотря на нестабильные результаты. Кроме того, в течение всего сезона Почеттино сталкивается с травмами важных игроков, а также сохраняет авторитет среди футболистов.

    Лондонцы проиграли в финале Кубка лиги «Ливерпулю». Тем не менее, совладельцы «Челси» не хотят торопиться с принятием решения об отставке. Они намерены поддерживать стабильность после того, как сменили четырех тренеров. Теперь будущее Почеттино будет во многом зависеть от того, удастся ли команде попасть в еврокубки на следующий сезоне.

    Тем не менее «Челси» уже выбрал потенциальных кандидатов на пост тренера. Это Рубен Аморим из «Спортинга» и Роберто Де Дзерби из «Брайтона». Оба специалиста интересны «Ливерпулю», который ищет тренера после решения Юргена Клоппа об уходе. Также на случай отставки Эрика тен Хага «Манчестер Юнайтед» интересуется Де Дзерби.

    • «Челси» занимает 11-е место в АПЛ с 36 очками после 26 матчей.
    • 52-летний Почеттино возглавляет «синих» с 29 мая прошлого года.

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    Источник: The Guardian

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    05.03.2024 09:22
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