Будущее Почеттино в «Челси» определят по итогам сезона, но клуб уже выбрал кандидатов на замену

Руководство «Челси» собирается принять решение о будущем главного тренера команды 52-летнего Маурисио Почеттино по окончании сезона.

По данным The Guardian, многие по-прежнему поддерживают Почеттино. Они считают, что под руководством аргентинца команда идет в верном направлении, несмотря на нестабильные результаты. Кроме того, в течение всего сезона Почеттино сталкивается с травмами важных игроков, а также сохраняет авторитет среди футболистов.

Лондонцы проиграли в финале Кубка лиги «Ливерпулю». Тем не менее, совладельцы «Челси» не хотят торопиться с принятием решения об отставке. Они намерены поддерживать стабильность после того, как сменили четырех тренеров. Теперь будущее Почеттино будет во многом зависеть от того, удастся ли команде попасть в еврокубки на следующий сезоне.

Тем не менее «Челси» уже выбрал потенциальных кандидатов на пост тренера. Это Рубен Аморим из «Спортинга» и Роберто Де Дзерби из «Брайтона». Оба специалиста интересны «Ливерпулю», который ищет тренера после решения Юргена Клоппа об уходе. Также на случай отставки Эрика тен Хага «Манчестер Юнайтед» интересуется Де Дзерби.