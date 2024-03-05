«Спартак» накажет Промеса после возвращения игрока в Россию

«Спартак» оштрафует своего полузащитника Квинси Промеса в связи с историей с ДТП в ОАЭ, из-за которой он не смог сыграть в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0), сообщает «Евро-Футбол.Ру».

5 марта игрок должен вылететь в Россию.