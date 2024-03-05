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    • «Спартак» накажет Промеса после возвращения игрока в Россию

    «Спартак» накажет Промеса после возвращения игрока в Россию

    «Спартак» оштрафует своего полузащитника Квинси Промеса в связи с историей с ДТП в ОАЭ, из-за которой он не смог сыграть в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0), сообщает «Евро-Футбол.Ру».

    5 марта игрок должен вылететь в Россию.

    • На прошлой неделе Промес не смог отправиться со «Спартаком» в Санкт-Петербург после сборов в Дубае. Игрока задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
    • Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.
    • Ранее в Нидерландах он получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
    • В понедельник стало известно, что Промеса не выдадут Нидерландам. Игрока приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    05.03.2024 09:03
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    Комментарии (22)
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    rash1959
    1709619803
    Наказание должно быть строгим - оставшиеся игры играть без замены.
    Ответить
    СпорЦмен
    1709620025
    Пускай сломают ему ногу. Нормальное наказание.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709620427
    Он теперь до конца карьеры на кукане будет у Алекперова бесплатно пахать за укрывательство. Позор то какой!!! Гыгыгы
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1709621536
    Заберут чемоданы)
    Ответить
    alefreddy
    1709621611
    наказание будет строгим не посещать Голландию
    Ответить
    ilichkadr
    1709622420
    Отберут второй чемодан, поскольку первый был оставлен в ОАЭ в качестве откупа.
    Ответить
    Давид59
    1709624465
    В России накажут за ДТП, совершённое в ОАЭ? У них договор с нашим ГИБДД наверное? Бедный Промес. Там наказывают, тут наказывают.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1709625577
    Ага премию за моральные страдания ему и от Лукойл и от Газпрома!)) От Газпрома за то что этот великий самый в мире футболист не разгромил Зенит не приехал))) умора с вас тушинская секта
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    алдан2014
    1709628351
    Примем, ведёт себя как ребёнок
    Ответить
    Айболид
    1709632322
    Фарсъ ! Комедь ! Водевиль !
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