«Спартак» накажет Промеса после возвращения игрока в Россию

«Спартак» оштрафует своего полузащитника Квинси Промеса в связи с историей с ДТП в ОАЭ, из-за которой он не смог сыграть в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0), сообщает «Евро-Футбол.Ру».
5 марта игрок должен вылететь в Россию.
- На прошлой неделе Промес не смог отправиться со «Спартаком» в Санкт-Петербург после сборов в Дубае. Игрока задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
- Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.
- Ранее в Нидерландах он получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
- В понедельник стало известно, что Промеса не выдадут Нидерландам. Игрока приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.