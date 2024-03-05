Черчесов ответил на вопрос о ситуации с Джикией в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов считает, что клуб следовало раньше обговорить сложившуюся ситуацию с защитником Георгией Джикией.

– История Джикии. За эти, по сути, полгода, что он не играет, плюс еще три месяца, в его возрасте игрок сильно может потерять в качестве? Как быстро можно вернуться на прежний уровень?

– Игровые качества можно растерять, но самое главное не это. Самое главное, чтобы внутри не угас огонек, который тебя подталкивает играть в футбол.

Я не знаю ситуацию внутри. Но если брать игроков такого уровня, то надо заранее вещи обговаривать. Потому что с Джикией не найти [общий язык] – для меня это нонсенс. Он абсолютно все всегда понимал. Видимо, пропустили момент, когда надо все обговорить.

Я и в «Ференцвароше», и везде говорил: ни один тренер, ни один футболист не выше клуба. Джикия – не первый и не последний. Когда я был в «Инсбруке» уже возрастным футболистом, мне заранее сказали, что со мной не продлят контракт.

Но футболисты должны знать, потому что надо планировать. Никаких проблем нет сказать футболисту, что в следующем году мы с тобой не планируем. Это нормально, и все занимаются своим делом. И вот этот круговорот только мешает сконцентрироваться и, наверное, не красит.