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    • Черчесов ответил на вопрос о ситуации с Джикией в «Спартаке»

    Черчесов ответил на вопрос о ситуации с Джикией в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов считает, что клуб следовало раньше обговорить сложившуюся ситуацию с защитником Георгией Джикией.

    – История Джикии. За эти, по сути, полгода, что он не играет, плюс еще три месяца, в его возрасте игрок сильно может потерять в качестве? Как быстро можно вернуться на прежний уровень?

    – Игровые качества можно растерять, но самое главное не это. Самое главное, чтобы внутри не угас огонек, который тебя подталкивает играть в футбол.

    Я не знаю ситуацию внутри. Но если брать игроков такого уровня, то надо заранее вещи обговаривать. Потому что с Джикией не найти [общий язык] – для меня это нонсенс. Он абсолютно все всегда понимал. Видимо, пропустили момент, когда надо все обговорить.

    Я и в «Ференцвароше», и везде говорил: ни один тренер, ни один футболист не выше клуба. Джикия – не первый и не последний. Когда я был в «Инсбруке» уже возрастным футболистом, мне заранее сказали, что со мной не продлят контракт.

    Но футболисты должны знать, потому что надо планировать. Никаких проблем нет сказать футболисту, что в следующем году мы с тобой не планируем. Это нормально, и все занимаются своим делом. И вот этот круговорот только мешает сконцентрироваться и, наверное, не красит.

    • Джикия ранее заявил, что не останется в «Спартаке» на следующий сезоне, если команду продолжит тренировать Гильермо Абаскаль.
    • В этом сезоне 30-летний защитник провел за красно-белых 9 матчей. В гостевой игре 19-го тура РПЛ с «Зенитом» в минувшие выходные Джикия остался в запасе.

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    Источник: Smotrim.ru

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    05.03.2024 08:42
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1709631466
    может так и сказали или контракт уменьшили трудно гадать
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